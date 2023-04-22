Bardaklardaki çay lekesini tek hamlede siliyor! Çamaşır suyuna gerek kalmadan bembeyaz yapıyor…

Öncelikle lekeli bardak ve fincanları ıslatın. Ardından üzerlerine tuz sürün. Bir süre bekledikten sonra sünger ile ovalayıp yıkayın. Duruladığınızda parıl parıl olduklarını göreceksiniz. İnatçı lekeler için suyu kaynar olarak kullanmanız daha etkili bir sonuç sağlar. Bu yöntem sayesinde de çamaşır suyu kullanmanıza gerek kalmayacak.

ÇAY KAŞIĞINDA DA İŞE YARIYOR Özellikle sıkça çay içilen evlerde çay kaşıklarında da benzer bir leke söz konusu olabilir. Temizlik uzmanları bu yöntemin aynı şekilde çay kaşıklarında da kullanılabileceğini söylüyor. Bu yöntemi kullanmak için kararan bardak veya fincanınızın içini biraz su ile ıslatın ve yaklaşık bir çorba kaşığı tuz ekleyin ve tamamen temizlenene kadar ovalayın. Tuz, hafif bir aşındırıcı görevi görerek lekelerin içine girerek onları çıkarır.