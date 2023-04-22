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Bardaklardaki çay lekesini tek hamlede siliyor! Çamaşır suyuna gerek kalmadan bembeyaz yapıyor…

Çay ve kahve çoğumuzun gün içerisinde en çok tükettiği içeceklerin başında yer alıyor. Ancak sürekli koyduğumuz fincanlarda veya bardaklarda da leke bırakıyor. Aslında çay dişleri lekelemesiyle aynı nedenle bardakların da kararmasına neden olabilmekte. Ancak bunun önüne geçmek için de sizin için özel bir yöntemimiz var.

Giriş Tarihi: 22.04.2023 14:01
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Bardaklardaki çay lekesini tek hamlede siliyor! Çamaşır suyuna gerek kalmadan bembeyaz yapıyor…

Fincanlardaki kararmanın temel nedeni kahve ve çayın barındırdığı yüksek tanen içeriğidir. Tannik asit olarak da bilinen tanen, çaya eşsiz koyu rengini ve aromasını veren doğal olarak oluşan bir bileşiktir. Bu nedenle kullandığımız bardaklarda da leke bırakır.

Temizlik uzmanları ise çay ve kahvenin bardaklarda bıraktığı lekeyi çamaşır suyu kullanmadan nasıl hızlıca ve kolayca çıkarabileceğinizi anlattı.

Bardaklarda oluşan sarı veya kahverengi çay lekeleri suyla ne kadar yıkansa da çıkmıyor. Ancak uzmanlar bu sorunun üstesinden kolaylıkla gelebileceğini söylüyor.

BEMBEYAZ YAPAN YÖNTEM

Uzmanlar bu lekeleri kaldırmak için her evde bulunan bir malzemenin yeterli olduğunu söylüyor. Her yemeğe lezzet katan tuz, tüm bardak ve fincanlarınızı eski parlaklığına kavuşturabilir.

Öncelikle lekeli bardak ve fincanları ıslatın. Ardından üzerlerine tuz sürün. Bir süre bekledikten sonra sünger ile ovalayıp yıkayın. Duruladığınızda parıl parıl olduklarını göreceksiniz.

İnatçı lekeler için suyu kaynar olarak kullanmanız daha etkili bir sonuç sağlar. Bu yöntem sayesinde de çamaşır suyu kullanmanıza gerek kalmayacak.

ÇAY KAŞIĞINDA DA İŞE YARIYOR

Özellikle sıkça çay içilen evlerde çay kaşıklarında da benzer bir leke söz konusu olabilir. Temizlik uzmanları bu yöntemin aynı şekilde çay kaşıklarında da kullanılabileceğini söylüyor.

Bu yöntemi kullanmak için kararan bardak veya fincanınızın içini biraz su ile ıslatın ve yaklaşık bir çorba kaşığı tuz ekleyin ve tamamen temizlenene kadar ovalayın.

Tuz, hafif bir aşındırıcı görevi görerek lekelerin içine girerek onları çıkarır.

İNATÇI LEKELERE MEYDAN OKUYOR

Bu yöntemde tuzu döktüğünüz bardağı ovalamak için limon kabuğu da kullanabilir. Tuz bir aşındırıcı iken, limon bir ağartma maddesidir ve lekeleri çıkarmaya yardımcı olur.

FARKLI BİR YÖNTEM DENEMEK İSTEYENLER İÇİN

Bardak ve fincanları temizlemek için bir diğer leke çıkarıcı yöntem de protez tabletlerini kullanmaktır. Bardakları ılık suyla doldurun, tableti içine bırakın, bir saat bırakın, ardından sünger yardımı ile ovalayın ve bembeyaz olacaklar.

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