Bardaklardaki su lekelerine elveda diyeceksiniz! Tek malzeme yeterli oluyor...

Bir temizlik uzmanı sosyal medya hesabında yayınladığı videoda bulaşıkların kurumasına yardımcı olacak yöntemini anlattı.
Videoda, "Kurulama döngüsünden sonra bulaşıklar ıslak mı çıkıyor? Bu basit havlu hilesi kalan nemi emiyor ve gerçekten işe yarıyor!" notunu düşerek pratik çözümünü gösterdi.
NASIL İŞE YARIYOR?
Carolina, bir kurulama bezini bulaşık makinesinin kapağının üstüne sererek yarısını dışarıda bırakıyor. Ardından kapağı kapatıp birkaç dakika bekliyor. Bu yöntem, bulaşıkların üzerindeki buharın bez tarafından emilmesini sağlıyor ve su lekelerini önlüyor.
UZMANLAR UYARDI!
Ancak bazı uzmanlar bu yöntemin uzun vadede bulaşık makinesine zarar verebileceğini belirtiyor. Temizlik uzmanı Petya Holevich, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bu yöntemin amacı, yıkama döngüsü tamamlandıktan sonra içeride kalan buharı bir havluyla emerek bulaşıkların daha iyi kurumasını sağlamak. Ancak bu yöntem, cihazın içinde nemli bir ortam oluşmasına neden olabilir. Bu da zamanla küf ve mantar oluşumuna yol açabilir."
Holevich, bu yöntemin ancak geçici bir çözüm olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.