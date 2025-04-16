Bardaklardaki su lekelerine elveda diyeceksiniz! Tek malzeme yeterli oluyor...

UZMANLAR UYARDI!

Ancak bazı uzmanlar bu yöntemin uzun vadede bulaşık makinesine zarar verebileceğini belirtiyor. Temizlik uzmanı Petya Holevich, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu yöntemin amacı, yıkama döngüsü tamamlandıktan sonra içeride kalan buharı bir havluyla emerek bulaşıkların daha iyi kurumasını sağlamak. Ancak bu yöntem, cihazın içinde nemli bir ortam oluşmasına neden olabilir. Bu da zamanla küf ve mantar oluşumuna yol açabilir."