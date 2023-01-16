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Bardakları ilk günkü haline çeviren yöntem! Bulaşık makinesinden çıktıklarında parıl parıl olacaklar...

Her ne kadar bulaşıklarımızı makinede yıkasak da özellikle cam bardaklarda kalan sisli görüntü sanki hiç yıkanmamışlar izlenimi yaratabilir. Bu durumun önüne geçmek ve her seferinde makineden çıkan bardakların parıl parıl olmasını sağlamak için ise iki malzeme yeterli oluyor. İşte temizlik uzmanından en etkili tüyolar...

Giriş Tarihi: 16.01.2023 15:33
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Bardakları ilk günkü haline çeviren yöntem! Bulaşık makinesinden çıktıklarında parıl parıl olacaklar...

İşte her sefasında cam bardakları bulaşık makinesinde yıkayıp parıl parıl yapmanın yolu. Temizlik uzmanları sizler için anlattı.

İKİ MALZEME YETİYOR

Temizlik uzmanı sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda cam bardaklar için en etkili püf noktasını anlatıyor.

Denenmiş ve güvenilir hilesini ortaya çıkararak, takipçilerine pis cam bardaklarını bulaşık makinesine atmaların. Ardından ise makinenin içerisinde top haline getirdikleri bir alüminyum folyo ile bir bardak beyaz sirke eklemelerini tavsiye etti.

Bu yöntem, bazıları için alışılmadık görünse de, pek çok kişiyi de denemek için teşvik etti. Videonun devamında ise bu yöntemle yıkanan bardakların ne kadar temiz olduğu ve ışıldadığı gösterildi.

Bazı izleyiciler bu yöntem karşısında şaşkınlığını belirtirken bazıları ise deneyeceğini söyledi.

Diğer izleyenler de kendi önerilerini yaptılar. Bir kişi bulaşık makinesine yarım kesilmiş limon koymalarını önerirken, bir başkası ise biraz sitrik asit tavsiye etti.

Bu konuda uzman olan Brittany Kline, alüminyum folyo numarasını tartışırken şunları açıkladı: "Alüminyum, çatal bıçak takımınızdaki herhangi bir birikmeyi gidermeye ve onu yeni gibi görünmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, önceden oluşan su lekelerini yok etmenin harika bir yoludur."

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