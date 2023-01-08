Bardaklarınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor! Bulaşık makinesine bir tane…

En sevdiği "ışıltılı bardak" ipucunu paylaşan sosyal medya fenomeni, bu ipucuyla binlerce beğeni aldı. "Boxing day clean" videosuyla takipçilerinin dikkatini çeken hesapta bulaşık makinesine basit bir "alüminyum folyo" atmayı önerisi sunuldu.
Sıklıkla bunu denediğini belirten kullanıcı, takipçilerine tüm bardakları makineye koyduktan sonra top haline getirilmiş alüminyum folyo topunun yanı sıra bir bardak da beyaz sirke kullanmanızı önerdi.
En kirli, matlaşmış ve çizilen tüm ürünlerinde bunu kullandığını söyleyen kullanıcı, bunun oldukça etkili bir sonuç ortaya çıkardığını söyledi.
Gelen birçok yorum ise; bu öneriyi destekliyordu. Bu durum, alışılmadık bir durum gibi görünse de, "inanamıyorum, harika fikir" diyen birçok yorum alan gönderi farklı önerilerin de geldiği önemli bir alana dönüştü. Üçüncü bir kişi "yarım kesilmiş limon", bir diğeri ise; "sitrik asit" tavsiye etti.
Temizlik Uzmanı Brittany Kline , Homes & Gardens ile alüminyum folyo numarasını tartışırken şunları açıkladı: "Alüminyum, çatal bıçak takımınızdaki herhangi bir birikmeyi gidermeye ve onu yeni gibi bırakmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, su lekelerini yok etmenin harika bir yolu. oluşmuş olabilir."