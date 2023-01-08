Bardaklarınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor! Bulaşık makinesine bir tane…

Gelen birçok yorum ise; bu öneriyi destekliyordu. Bu durum, alışılmadık bir durum gibi görünse de, "inanamıyorum, harika fikir" diyen birçok yorum alan gönderi farklı önerilerin de geldiği önemli bir alana dönüştü. Üçüncü bir kişi "yarım kesilmiş limon", bir diğeri ise; "sitrik asit" tavsiye etti.