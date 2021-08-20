Bardaklarınızı neden sirkeyle yıkamalısınız?

Cam nesneleri temizlemek kolay olmasa da bulaşık makinesinin sebep olduğu su lekelerini kolayca ortadan kaldırabilirsiniz. Bu ipucu ile yeni gibi görünmelerini sağlayacaksınız.

İHTİYACINIZ OLANLAR:

Muhtemelen mutfakta ihtiyacınız olan her şeye zaten sahipsiniz. Birkaç damla bulaşık deterjanı, bir çay kaşığı sirke ve bir bardak pişmemiş pirinci suyla karıştırarak cam eşyalarınızı derinlemesine temizleyebilirsiniz.

YAPACAKLARINIZ:

Pirinci, bulaşık deterjanını ve sirkeyi bardağa, şişeye veya vazoya koyun ve suyla doldurun. Elinizi bardağın ağzına koyun veya şişenin kapağını kapatın ve iyice çalkalayın. Pirinç, camdaki tüm pislikleri temizler. Gerekirse tekrarlayın. Camı durulayın ve kurumaya bırakın.

BU NEDEN İŞE YARIYOR?

Pirinç, tüm küçük köşelere ve çatlaklara girebilecek kadar küçük ama sıkışmayacak kadar büyük. Malzemeye zarar vermeden camı temizlemek için de iyidir. Bardak gerçekten kötü durumdaysa, pirinç hilesini denemeden önce içinde sirke ile bir gece bekletin.