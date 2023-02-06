"Başaramazsın" demişlerdi! Şimdi tüm Türkiye'ye dağıtım yapıyor

İlkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen ancak yıllar sonra kendi ayaklarının üzerinde durmaya karar veren 5 çocuk annesi Mirioğlu, elinin lezzetine güvenerek oruk, kaytaz böreği, semirsek, katıklı ve biberli ekmek, külçe gibi kente özgü yöresel tatları yaparak pazarlama kararı aldı.

Kısa sürede işlerini büyüten ve yaptığı yöresel lezzetleri Türkiye'nin çok sayıda kentine gönderen Mirioğlu, aralarında "Başaramazsın." diyenlerin de olduğu çok sayıda kadına da istihdam sağladı.

Girişimci Mirioğlu, AA muhabirine, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemediğini ancak en büyük hayalinin çalışmak olduğunu anlattı.