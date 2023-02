"Başaramazsın" demişlerdi! Şimdi tüm Türkiye'ye dağıtım yapıyor

Mirioğlu, istihdam sağladığı kadınlar arasında "Başaramazsın." diyenlerin de olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her tarafına ürünlerimizi göndermeye başladık. Oteller, restoranlar, market zincirleri bizim müşterilerimiz oldu. Şu an bir sürü kadınla çalışıyoruz. Şimdi herkes başvuruyor ve bizimle çalışmak istiyor. Tabii bu işe ilk başladığımız zaman 'Yapamayacaksınız, buradaki insanlar zaten evlerinde oruk yapıyor, kime satacaksınız.' diyen çok kişi oldu. Zaten bizim hedefimiz başka şehirler ve ülke dışı, bu yüzden azimle çalıştık, ürünlerimizi güzel ve kaliteli yapmak için çırpındık. Çok şükür şu an 8. yılımız oldu. O sözü söyleyen arkadaşlar şimdi yanımızda, hatta bizimle çalışanlar bile var."