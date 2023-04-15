Basit bir leke sandı bebeğini kaybediyordu! Morluğun üzerine bastırdığında…

Aynı bir morluğa benzeyen bu lekenin üzerine bastırdığında beyaza dönmemesi alarm zillerinin çalmasına neden oldu.
Doktorlar, bebeğini hastaneye götürdükten sonra anneye kızarıklığın bakteriyel menenjit hastalığının erken bir belirtisi olduğunu ve hızlı bir şekilde tedavi edilmezse ölüme yol açabileceğini söylediler.
Avustralyalı ebeveynlik grubu Tiny Hearts Education, diğer ebeveynleri ciddiye alınması gereken ilk uyarı işareti hakkında uyarmak için kadının hikayesini internet üzerinden paylaştı.
Sağlık görevlileri grubu şimdi ebeveynleri çocuklarının vücutlarındaki izlere dikkat etmeye ve keşfedilen herhangi bir kızarıklığın "şeffaf bir cam kullanarak ve kızarıklığın üzerine bastırdıklarında " beyazlaşıp beyazlaşmadığını ayırt etmeye çağırıyor.
"Renk değişikliği üzerine bastırıldığında beyaza dönerse, bu sorun olmadığı anlamına gelir. Beyazlaşmayan bir kızarıklık, üzerine basıldığında beyaza dönmez ve ciddi bir durumun habercisi olabilir."
Döküntü beyazlamıyorsa, derinin altında kanama olduğu anlamına gelir ve buna neden olan durumu anlamak adına yapılması gereken testler vardır.
Meningokok'u bu kadar tehlikeli yapan şey, kanın farkında olmadan deri altına sızmasına neden olmasıdır.
Bir menenjit türü olan Meningokok genellikle bakteri veya virüslerin neden olduğu, beyni ve omuriliği çevreleyen ve koruyan zarların iltihaplanmasına neden olur ve hem çocukların hem de yetişkinlerin sakat kalmasına ve hatta hayatını kaybetmesine neden olabilir.
Menenjite neden olan meningokok bakterisi ayrıca septisemiye (kan zehirlenmesine) neden olabilir.
Yılda yaklaşık 3.200 kişi bakteriyel menenjite yakalanıyor. 10 kişiden biri ölüyor ve çok daha fazlası hayatını değiştiren engellerle baş başa kalıyor.
Menenjitin viral formları daha az yaygındır ve nadiren yaşamı tehdit eder, ancak yaşam boyu süren etkileri olabilir.
Enfeksiyonlar, böceklerin kapalı alanlarda daha kolay yayıldığı kış aylarında zirve yapar.
Ebeveynlerin üçte birinden fazlası öldürücü hastalığın erken belirtilerini bilmiyor.
Araştırmalar, annelerin ve babaların yüzde 38'inin bu kızarıklığın öldürücü enfeksiyonun ilk belirtisi olduğunu düşündüklerini, oysa aslında lekelerin yalnızca çocuk zaten çok hasta olduğunda ortaya çıktığını gösterdi
Bilmeniz gereken 6 menenjit belirtisi
Bebeklerde ve küçük çocuklarda menenjitin ilk belirtiler şunları içerebilir: