Basit bir leke sandı bebeğini kaybediyordu! Morluğun üzerine bastırdığında…

Aynı bir morluğa benzeyen bu lekenin üzerine bastırdığında beyaza dönmemesi alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Sağlık görevlileri grubu şimdi ebeveynleri çocuklarının vücutlarındaki izlere dikkat etmeye ve keşfedilen herhangi bir kızarıklığın "şeffaf bir cam kullanarak ve kızarıklığın üzerine bastırdıklarında " beyazlaşıp beyazlaşmadığını ayırt etmeye çağırıyor.

Doktorlar, bebeğini hastaneye götürdükten sonra anneye kızarıklığın bakteriyel menenjit hastalığının erken bir belirtisi olduğunu ve hızlı bir şekilde tedavi edilmezse ölüme yol açabileceğini söylediler.

"Renk değişikliği üzerine bastırıldığında beyaza dönerse, bu sorun olmadığı anlamına gelir. Beyazlaşmayan bir kızarıklık, üzerine basıldığında beyaza dönmez ve ciddi bir durumun habercisi olabilir."

Döküntü beyazlamıyorsa, derinin altında kanama olduğu anlamına gelir ve buna neden olan durumu anlamak adına yapılması gereken testler vardır.

Meningokok'u bu kadar tehlikeli yapan şey, kanın farkında olmadan deri altına sızmasına neden olmasıdır.

Bir menenjit türü olan Meningokok genellikle bakteri veya virüslerin neden olduğu, beyni ve omuriliği çevreleyen ve koruyan zarların iltihaplanmasına neden olur ve hem çocukların hem de yetişkinlerin sakat kalmasına ve hatta hayatını kaybetmesine neden olabilir.