Basit bir temizlik demeyin! Elektrik süpürgesini böyle kullanmak parkeleri mahvediyor…

Parke zeminlerini düzenli olarak temizlerken aynı zamanda uygun bir bakım seçeneğini de bir araya getirmek, özellikle evinizin tüm alanlarında hem hijyenik hem de estetik bir görünüme ulaşmanızı sağlıyor. Fakat parke zeminlerde sıklıkla farkında olmadan yapılan hatalar, hemen her evde "eskimiş" bir görünümü ve hasar görmüş zeminleri beraberinde getiriyor. İşte bundan kaçınmak için birkaç tüyo…
YÜZEY TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİ DOĞRU SEÇMEMEK
Güçlü ve sert zemin temizleyiciler, yağ veya çeşitli kalıntıların ortamda oluşturduğu yoğun kir nedeniyle kullanılabilir. Fakat bu tür kimyasallar, sürekli kullanımda sert ağaç zeminde bile bazı sorunlara neden olur.
Uzmanlara göre; yanlış temizlik ürünleri, parke zeminlerde büyük hasarlara yol açabilir. Piyasada bulunan temizlik ürünlerinin büyük bir çoğunluğu, zeminde aşınmaya neden olarak zamanla soluk bir renk almasına neden olur. Üstelik bu silme ve temizleme işlemi esnasında kullanılan baskının her noktada eşit bir basınç uygulanmadığı için bazı bölümler diğer alanlara kıyasla daha kötü görünmeye başlayabilir. Sonuç olarak; daha kötü görünen ve dalgalı bir zemin görünümüyle karşılaşabilirsiniz.
Sert kimyasallar içermeleri nedeniyle kimyasal temizlik ürünleri yerine sirke gibi doğal bir temizlik maddesi kullanmak da bir çözüm değildir. Sirkenin yüksek asidik oranı, parkenin üst yüzeyindeki cilayı çözebilir, bu nedenle parke üzerinde çeşitli oyuk ve çizikler oluşabilir.
SU İLE TEMİZLEME
Parke zeminlere zarar vermenin en kolay yollarından bir diğeri; temizlik yaparken su kullanmaktır. Özellikle zemini paspaslarken yoğun su kullanımı ve ardından kendiliğinden kurumaya bırakmak büyük sorunlar ortaya çıkarabilir. Ahşap, temas ettiği her türlü suyu emerek leke ve şişmelerle karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.
Uzmanlar, her ne kadar parkenin üst yüzeyinde bulunan cilanın suyun zararlarını en aza indirmeye yardımcı olsa da tamamen su geçirmez hale getirmeyecekleri konusunda uyarıda bulunuyor.
Bu durum, zeminde asla su kullanılamayacağı anlamına gelmiyor. Yanlışlıkla bir şey döküldüğünde hızlıca müdahale etmek ve nemli kalmamasını sağlamak sorunu çözecektir. Ayrıca paspasla temizlik esnasında bol su uygulaması yerine hafif nemli bir temizlik yapmak çok daha uygundur.
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ AYARLARINI DİKKATLİ KULLANIN
Elektrik süpürgenizi kullanırken ayarlarını gözden geçirin. Her elektrik süpürgesinde bu ayarlar bulunmasa bile gereksiz aşınma ve yıpranmayı en aza indirmek için elektrikli süpürgelerin parke zeminler için ayarlandığından emin olmak gerekiyor. Örneğin; elektrik süpürgesinde bulunan uç kısımlar, büyük önem taşıyor. Alt bölümde sert plastik tekerlek ve sert fırçaya sahip elektrik süpürgeleri, parkelerde çizilme sorununa neden olabilir.
MOBİLYALARI SIKLIKLA ALTINDA PED OLMADAN SÜRÜKLEME
Parke zeminler temizlenirken, kaçınılmaz olarak bir kanepe, masa veya başka bir mobilya tarafından ulaşması zor olan bir alanı temizlemek için ittirme hareketi, mobilyaların altında destek yoksa, parkelerde çizilme sorununa yol açabilir. Neyse ki, mobilyanızın ayaklarının altına küçük keçe pedler yerleştirerek çizikleri önleyebilir.