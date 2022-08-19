Basit bir temizlik demeyin! Elektrik süpürgesini böyle kullanmak parkeleri mahvediyor…

Parke zeminlerini düzenli olarak temizlerken aynı zamanda uygun bir bakım seçeneğini de bir araya getirmek, özellikle evinizin tüm alanlarında hem hijyenik hem de estetik bir görünüme ulaşmanızı sağlıyor. Fakat parke zeminlerde sıklıkla farkında olmadan yapılan hatalar, hemen her evde "eskimiş" bir görünümü ve hasar görmüş zeminleri beraberinde getiriyor. İşte bundan kaçınmak için birkaç tüyo…

YÜZEY TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİ DOĞRU SEÇMEMEK

Güçlü ve sert zemin temizleyiciler, yağ veya çeşitli kalıntıların ortamda oluşturduğu yoğun kir nedeniyle kullanılabilir. Fakat bu tür kimyasallar, sürekli kullanımda sert ağaç zeminde bile bazı sorunlara neden olur.