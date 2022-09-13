Bazı insanlar neden siyah beyaz rüya görür?

Peki, siyah beyaz rüyalar ne anlama geliyor ve bunlar önemli mi? Siyah beyaz rüyalar genellikle rüyaya duygusal katılım eksikliğinizi temsil eder. Siyah beyaz rüya görüyorsanız, rüyayı bir gözlemci olarak görüyorsunuz ve olayları birinci elden yaşamıyorsunuz demektir. Sizden uzaklığı ve gerçekleştiğini gördüğünüz duygusal olayları temsil eder. Siyah beyaz rüyalar, birinin hayatınızın anlatısını kontrol ettiği ve uyanık yaşamınızda kendinizi ifade etme özgürlüğünüz çok az olduğu anlamına da gelebilir.

BİRDEN FAZLA ANLAMI BULUNUYOR

Normalde renkli rüyalar görüyorsanız, siyah beyaz rüyalar daha önemlidir. Eğer siyah beyaz rüya görüyorsanız, bu sizin normal rüya durumunuzdur ve siyah beyaz rüya görmek farklı yorumlanabilir. Bu makale siyah beyaz rüyaların 5 farklı anlamını gözden geçirecek.

Yaygın rüya anlatımı, rüyanın tuhaflığını ekleyen renklerle parlak bir şekilde boyanmıştır. Renkli nesneler veya manzara, rüyanızın anlamını anlamada önemli bir sembolik rol oynar. Canlı renkler nedeniyle rüyalarımızı sık sık hatırlarız. Bu nedenle, siyah beyaz rüyalar görmek veya hatırlamak yaygın değildir , ancak bazı insanlar bunu yapar. Bazı insanlar sadece siyah beyaz rüya gördüğünü bildirirken, diğerleri yarı renkli rüyalar ve yarı siyah beyaz rüyalar görür. Yapılan araştırmalarda yaşlı insanların siyah beyaz rüya gördüğü ortaya çıktı.