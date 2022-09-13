Bazı insanlar neden siyah beyaz rüya görür?

Peki, siyah beyaz rüyalar ne anlama geliyor ve bunlar önemli mi? Siyah beyaz rüyalar genellikle rüyaya duygusal katılım eksikliğinizi temsil eder. Siyah beyaz rüya görüyorsanız, rüyayı bir gözlemci olarak görüyorsunuz ve olayları birinci elden yaşamıyorsunuz demektir. Sizden uzaklığı ve gerçekleştiğini gördüğünüz duygusal olayları temsil eder. Siyah beyaz rüyalar, birinin hayatınızın anlatısını kontrol ettiği ve uyanık yaşamınızda kendinizi ifade etme özgürlüğünüz çok az olduğu anlamına da gelebilir.
BİRDEN FAZLA ANLAMI BULUNUYOR
Normalde renkli rüyalar görüyorsanız, siyah beyaz rüyalar daha önemlidir. Eğer siyah beyaz rüya görüyorsanız, bu sizin normal rüya durumunuzdur ve siyah beyaz rüya görmek farklı yorumlanabilir. Bu makale siyah beyaz rüyaların 5 farklı anlamını gözden geçirecek.
Yaygın rüya anlatımı, rüyanın tuhaflığını ekleyen renklerle parlak bir şekilde boyanmıştır. Renkli nesneler veya manzara, rüyanızın anlamını anlamada önemli bir sembolik rol oynar. Canlı renkler nedeniyle rüyalarımızı sık sık hatırlarız. Bu nedenle, siyah beyaz rüyalar görmek veya hatırlamak yaygın değildir , ancak bazı insanlar bunu yapar. Bazı insanlar sadece siyah beyaz rüya gördüğünü bildirirken, diğerleri yarı renkli rüyalar ve yarı siyah beyaz rüyalar görür. Yapılan araştırmalarda yaşlı insanların siyah beyaz rüya gördüğü ortaya çıktı.
RÜYANIZ DUYGUDAN YOKSUN
Siyah beyaz rüyalar, hayalini kurduğunuz olaylarla ilgili duygulardan yoksun olduğunuzun bir işareti olabilir. Duygularımız rüyalarımıza renk verir. Renkler titreşimleri temsil eder ve titreşimler ruhsal ve enerjisel alem için bir iletişim aracıdır. Rüyada kırmızı elbise veya sarı kuş görmek, bilinçaltımıza ve ruhsal gerçeklerimize gizli bir anlam bulmak için şifresi çözülebilecek bir sembol sağlar. Rüyalarınızda renkler yoksa, o rüyadaki duygularınıza erişmiyorsunuz veya onları işlemiyorsunuz demektir. Nedense, işlemeye çalıştığınız şeyden duygusal olarak kopmuş hissediyorsunuz.
Bu, işlemeye çalıştığınız olayın duygusal olarak ele alınmasının çok zor olduğu anlamına gelebilir. Örneğin, sevilen birini kaybetmek son derece zordur ve birçok insan duygusal olarak kendini kapatır. Keder dönemlerinde siyah beyaz rüyalar görebilirler.
DUYGUSAL BİR İNSAN DEĞİL ANALİTİK BİR İNSANSINIZ
Peki ya asla renkli rüyalar görmeyenlere ne demeli? Hiç renkli rüya görmemiş insanların küçük bir yüzdesi var. Sürekli olarak siyah beyaz rüya görürseniz ne anlama gelir? Her zaman siyah beyaz rüya görmek, duygularınızı rüyalarınızda değil, uyanık yaşamınızda işlediğiniz anlamına gelir. Hayalinizdeki yaşamda meydana gelen olaylara duygusal olarak bağlı hissetmeyebilirsiniz.
Bu genellikle, duygusal olarak kolayca karışmayan çok analitik birinin işaretidir. Çoğu insan rüyalarda duyguları işlerken, siz rüyanızdaki bilgileri işliyorsunuz.Rüyalarınız, her şeyi düzenlemeniz, seçeneklerinize bakma, rasyonel olarak en iyisini seçme ve uyandığınızda bir çözüm bulma zamanıdır. Aynı zamanda, geniş bir duygu yelpazesini hissetmekte zorlandığınız veya duygusal tepkinizin kararlarınızı yönlendirmesine kolayca izin vermediğiniz anlamına da gelebilir.
SİYAH BEYAZ TELEVİZYONA MARUZ KALMAYLA İLİŞKİLİ
Araştırmacılar, 25 yaş ve altı ve 55 yaş üstü olmak üzere iki yaş grubunun hayallerini incelediler. Ayrıca mevcut çalışmanın bulgularını 1940'lara ve 1950'lere dayanan çalışmalarla karşılaştırdılar. Sonuçlar, 55 yaş üstü insanların siyah beyaz rüyalar gördüklerini ortaya koydu. Buna karşılık, 25 yaşın altındaki insanlar renkli rüyalar görürler ve siyah beyaz rüyaları "nadiren" veya "hiçbir zaman" görmezler. Araştırmacılar, 'rüya rengindeki' bu farklılıkları televizyonun kapalı göz deneyimlerimiz üzerindeki etkisiyle ilişkilendiriyor. Örneğin, siyah beyaz rüya görme, ağırlıklı olarak çocuklukta siyah beyaz televizyona maruz kalmayla ilişkilendirilir. Aynı zamanda, renkli rüyalar, yüksek çözünürlüklü renkli televizyonun yükselişiyle bağlantılıdır.