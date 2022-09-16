Bazı şarkılar neden dilimize dolanır?

İstemsiz bir şekilde bir şarkının aklımızın içinde dönüp durma olayı çoğumuzun başına gelmiştir. Çok sevdiğiniz bir şarkı ya da gündemden düşmeyen şarkıları gün boyunca söylediğimiz olmuştur. Peki bunun altında yatan sebep nedir? İşte sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 16.09.2022 15:07 PAYLAŞ ABONE OL

Kulak kurdu olarak da adlandırılan bu psikolojik sorun bir şarkıyı dinledikten sonra bile aklımızda tekrar tekrar çalmasına neden oluyor. Bu bahsettiğimiz tabiki gerçek bir kurt değil. Kulak kurdu aynı bir kurdun elmanın içerisine girmesi gibi zihninize de o şekilde işgal ediyor. Özellikle bazı şarkılar dilimize dolandığında kurtulmakta zorlanırız. Gelin bu kulak kurdunun ne olduğuna birlikte bir bakalım.

KULAK KURDU DENİLİYOR Kulak kurdu, aynı bir kurdun elmanın içerisine girerek onu yavaş yavaş işgal etmesi gibi bir şarkının da zihnimizi etki altına almasından yola çıkarak verilmiş bir isimdir. İstem dışı müzikal görüntü" olarak da ifade edilen bu durum, özellikle kolay hatırlanan ve tekrar edilen melodilerden oluşma eğilimdedir. Bu sayede müzik durduktan sonra bile, şarkı zihninizde çalmaya devam eder. Konuyla ilgili uzmanlar ise, kulak kurdundan kurtulmanın en iyi yolunun farklı bir şeye tüm konsantrasyonunuzu vermek olduğunu söylüyor.