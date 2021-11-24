Bebekler gibi uyuyacaksınız! Dakikalar içinde uyumanızı sağlayan içecek

Muz ve tarçın ikilisi, içeriğindeki bileşikler sayesinde zihninizin rahatlamasını bu sayede kolayca uykuya dalmanızı sağlıyor. Fakat buradaki önemli püf noktalarından biri; muzu ve tarçını nasıl tüketeceğiniz. Muzu pişirmek, en doğru sonuçları almanızı sağlıyor. İşte muz ve tarçının mucizevi etkisi…

BİR UYKU İLACI: MUZ





Muz, içeriğinde bir aminoasit olan triptofan bulunduruyor. Triptofan, beyinde kimyasal serotonin üretimini sağlıyor. Ulusal Sağlık Servisi'ne göre serotoninin sakinleştirici ve uykuyu teşvik edici bir etkisi bulunuyor. Bu nedenle, yatmadan önce bir muz yemek uykunuzu iyileştirecektir. Ama bir bardak çayın içinde muz da yiyebileceğinizi biliyor muydunuz?

MUZ VE TARÇIN ÇAYI





Tüm dünyada tarçınlı ve muzlu çay, geceleri uykuya dalmanın sırrı olarak kullanılıyor. Tarçın, sindirimi ve dolaşımı olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca muzun bir stres hormonu olan kortizolü daha az salgılaması ve yüksek triptofan içeriği ile serotonin üretimini artırması da kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlıyor. Bu sayede muz ve tarçın karışımı, geceleri uykuya dalmanızı oldukça kolaylaştırıyor.

YAPILIŞI

Bu çayı yapmak için herhangi bir karmaşık malzemeye ihtiyacınız yok. Sadece bir muz, 1 çay kaşığı tarçın ve 25 mililitre su ile güzel bir bardak çay yapabilirsiniz.

Muzun uçlarını kesin ama kabuğunu çıkarmayın. Daha sonra muzu kabuğunu da içerecek şekilde büyük parçalar halinde doğrayın.

Muz parçalarını ufak bir tencereye koyun ve üzerine tarçın serpin.

Suyu da ekleyin ve kaynatın. Ardından ısıyı düşürün ve 10 dakika pişirin.

Muz kabuğundan mı çıktıktan sonra tencereyi ocaktan alın.

Karışımı bir süzgeçten geçirin ve çayı yatmadan yirmi dakika önce için.

En iyi sonuçlar için bunu her gece tekrarlayın.

İyi uykular!