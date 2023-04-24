Bebekler Ne Zaman Döner? Kız ve Erkek Bebek İlk Kaç Aylıkken Yan ve Yüzüstü Döner?

Yenidoğanların boyun kasları zayıftır ve çoğu ebeveyn, bebekler ne zaman döner diyebilir. 3 aylık bebek yan döner mi diye düşünenler, çocuğun en az 4-5 aylık olması gerektiğini öğrenmelidir. Bebek ilk ne zaman döner diye soranlar, bu bazılarında biraz daha geç olsa da en az 4. ayın dolması gerekir. Bir bebek en geç ne zaman döner diye soranlar olabilir. Bebekler kaç aylıkken yüzüstü döner ve ne zaman yuvarlanır? İşte detaylar…

Bebekler İlk Ne Zaman Döner?

Boyun kasları henüz gelişmemiş olan yenidoğan bebekler, uyurken sürekli olarak sırt üstü pozisyonda yatarlar. Bebekler ilk 3 ayda sadece uykuda değil, uyanıkken de fazla hareket edemezler. Oturamaz, emekleyemez ve yatarken pozisyon değiştiremezler. Ancak 3 aylık olduktan sonra, hızlı bir şekilde gelişmeye ve hareketlenmeye başlarlar. Çocuklarının gelişiminde herhangi bir sorun yaşanmasını istemeyenler için bu noktalar oldukça önemlidir.

Bebekler başlarını kontrol etmeye başladıktan sonra sırasıyla boyun, sırt ve kol kasları da güçlenir. Yatarken kendi kendine dönebilecek hale gelmesi ise 5 veya 6 ayı bulur. Ancak bu durum her çocukta aynı değildir. Bazıları 4. ayda dönmeye başlarken, bazıları ise bunu 7 aylıkken yapabilir. Sonuç olarak her çocukta aynı zamanda olmasa da genel olarak 4 ila 7. ayda dönme yetisi kazanılır.

Bebeklerin Dönmeyi Öğrenmesi İçin Ne Yapılmalıdır?

Küçük çocuklarının, yatarken kolayca kendi kendine dönmeyi öğrenmesini isteyenlerin yapması gereken bazı görevler bulunur. Bunlar, onun kas gelişimi sürecini hızlandırmaya ve hatta daha kısa bir süre içinde dönme becerisi kazanmasına yardımcı olur.

Çocuk uyanıkken karnının üstüne yatırılmalı ve kendi çabaları ile dönmesi beklenmelidir.

Hareket kabiliyetini artırmak için sürekli ters yönlere oyuncak koyarak dönmesi sağlanmalıdır.

Yerde oynarken yuvarlandığı sırada alkışlamak ona daha çok cesaret verir. Bu da aynı hareketi tekrarlamasını ve daha hızlı öğrenmesini sağlar.