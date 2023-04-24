Bebekler Ne Zaman Emekler? Bebekler En Geç Ne Zaman ve Nasıl Emeklemeye Başlar?

Ebeveyn olmaya hazırlanan bireyler için "Bebekler ne zaman emekler, en geç ne zaman emeklemeye başlar?" gibi sorulara yanıt almak son derece mühimdir. Dolayısıyla "Bebeklerde emekleme belirtileri ne zaman başlar?" diyenlere kapsamlı bilgiler sunularak, bilimsel çalışmalara göre elde edilen verilerden söz edilebilir. Bir bireyin doğumundan sonraki gelişim dönemi basamaklarına değinilmesiyle birlikte "Bebekler önce emekler mi oturur mu?" sorusuna da yanıt verilmiş olacaktır.

Bebekler Ne Zaman Emekler?

Bebeklerin gelişim süreçlerine yönelik olarak en çok merak edilen konular arasında emekleme yer alır. Bu bağlamda bir bebeğin ne zaman emeklemeye başlayacağının, kişiden kişiye değişiklik gösterebildiği söylenmelidir. Çünkü her bir bebeğin büyüyüp gelişirken sergilediği davranışlar kendine özgüdür. Ancak bu konuya yönelik olarak yapılan bilimsel çalışmalar dikkate alınarak, bir bebeğin normal şartlarda kaç aylık olduğunda emeklediği hakkında çeşitli bilgiler sunulabilir.

Bebeklerin yaklaşık olarak yarısının, 8 ile 9 ay arasına denk gelen bir dönemde emeklediği bilinir. Bununla beraber bebeklerin 5 ay gibi erken bir dönemde emeklediği durumlar da mevcuttur. Ayrıca 13 aylık olana kadar emeklemeyen bebeklere de rastlanır. Dolayısıyla "Bebeklerde emekleme belirtileri ne zaman başlar?" gibi bir soruya yanıt verilirken, geniş bir yaş aralığından söz edilebilir. Bu yaş aralığı da 5-13 ay olarak belirtilebilir.

Bebekler En Geç Ne Zaman Emeklemeye Başlar?

Bir bebeğin katı gıdayla beslenmeye başladıktan sonra fiziksel olarak güçlendiği bilinir. Buna bağlı olarak bebekler, hareket etme becerilerini keşfetmeye başlar. Ancak motor becerileri gelişmeye başlayan bir bebeğin emeklediği dönem, diğer bebeklerden farklı olabilir. Dolayısıyla normal şartlarda 5-13 ay arasında görülen emekleme davranışı, kimi bebeklerde daha geç bir dönemde ortaya çıkabilir. Bu durumun temel nedenleri arasında bebeğin kilolu olması ya da erken doğum gibi faktörler yer alır.

Bununla birlikte sağlıklı bebeklerin %7'sinin, neredeyse hiç emeklemeden yürümeye başladığına yönelik bilimsel veriler de mevcuttur. Dolayısıyla bir bebeğin 9. aydan sonra motor becerilerinde gelişme görülüp görülmediği takip edilmelidir. Böylelikle emeklememe nedeni nörolojik ya da fiziksel sorunlardan kaynaklanan bebeklerde erken tedaviye başlanabilir. Bebekte herhangi bir fiziksel ya da nörolojik problem tespit edilmediği takdirde ise ebeveynlerin endişeleri giderilmiş olur.

Bebekler Önce Emekler Mi Oturur Mu?

Ebeveynlerin en çok araştırdığı konular arasında bebeklerin emekleme ve oturma davranışlarının hangi sırayla gerçekleştiği yer alır. Bebeğin motor becerilerinin gelişmesine bağlı olarak sergilediği bu davranışlar ise oturma, emekleme ve dik durma aşamalarıyla açıklanabilir. Bir bebeğin ilk olarak destek alarak oturmayı öğrendiği görülür. Zaman içerisinde desteksiz olarak oturmayı keşfeden bebek, yerde sürünme ve kendini itme gibi hareketlerle emeklemeye başlayabilir. Yaklaşık olarak 1-2 ay içerisinde emekleme becerisini geliştiren bir bebek, genelde 8-18 ay arasında yürümeyi de öğrenir. Ancak her bir bireyin doğumundan itibaren sergilediği davranışlar ve kazandığı beceriler kendine özgüdür. Dolayısıyla emeklemeden direkt olarak yürümeye başlayan bir bebek için bu aşamalar farklı olabilir.