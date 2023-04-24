Bebeklerinin sözlü olarak söyleyecekleri ilk kelimeye tanıklık etmek isteyen anneler bu konuyla alakalı internet üzerinden birtakım araştırmalar yapmaktadır. Bebeklerdeki dil gelişimi bebekten bebeğe farklılık gösterebilir. Bu yazımızda sizler için bebekler ne zaman konuşur, kız ve erkek bebek kaç aylıkken konuşmaya başlar gibi soruların cevaplarını derledik.

Bebekler Ne Zaman Konuşur?

Bebeklerin ne zaman konuşacağı birçok ebeveynin merak ettiği konulardan biridir. Öyle ki çok sayıda anne ve baba arama motorları üzerinden bebekler kaç aylıkken konuşmaya başlar diye sorgulama yapmaktadır. Bebeklerin dil gelişimi tıpkı fiziki değişimler gibi birbirinden farklıdır. Kimi bebek beklenen dönemden daha erken konuşmaya başlarken kimi bebek ise daha geç konuşabilir. Bebeklerin konuşmasında etken olan birtakım sağlık unsurları mevcuttur. Bu unsurlar arasında işitme yetisi, nörolojik ve fiziksel durumlar yer almaktadır. Bebeklerde bu önemli sağlık sorunlarından biri olduğunda konuşma yetisinde de sıkıntılar yaşanabilir. Böyle bir durumda ebeveynlerin vakit kaybetmeden uzman bir çocuk doktoruna danışılması önerilir. Bebekler genel olarak 9 ile 12 ay arasında sözcük kurmaya başlamaktadır.

Kız ve Erkek Bebek Ne Zaman Konuşur?

Bebekler çoğunlukla 9 aylıktan itibaren bazı sözcükleri söylemeye başlamaktadır. Başlangıçta tek sözcükleri telaffuz eden bebekler, ileriki dönemlerde çift sözcük kurmaktadır. Çoğunlukla kız bebeklerin erkek bebeklerden daha erken konuştuğuna inanılır. Ancak her bebeğin cinsiyet fark etmeksizin konuşma gelişimi farklıdır. Erkek bebeklerde tıpkı kız bebeklerde olduğu gibi aynı zamanlarda konuşmaya başlarlar. Kız ve erkek bebek ayrımı olmadan her bebek ortalama 1 yaşına kadar konuşur. Genel olarak bebeklerin konuşma evreleri ise şu şekildedir: