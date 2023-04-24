Bebekler Ne Zaman Oturur? Destekli ve Desteksiz Olarak Bebekler Ne Zaman Oturmaya Başlar?

Yenidoğan çocuklarının ne zaman oturmaya ve yürümeye başlayacağını öğrenmek isteyenler, bebekler ne zaman oturur diye sorabilir. Bebekler önce emekler mi oturur mu diyenler, küçük çocuklar 5-6 aylık olduklarında anne veya babalarının yardımıyla oturabilirler. Bebekler ne zaman desteksiz oturur diye araştıranlar için bu durum, 6 veya 7 aylıkken gerçekleşir. Bebekler ne zaman oturmaya başlar ve ne zaman emekler? İşte merak edilenler…

Bebekler Ne Zaman Oturur?

Her anne ve baba, çocuğunun sağlıklı bir şekilde gelişmesini ister. Yenidoğan bebekler ise ekstra özen ve hassasiyet isteyen bakıma ihtiyaç duyarlar. Bebeklerde gelişimin normal olup olmadığını anlamak için bazı konularda bilgi sahibi olmak gerekir. Bunlardan en önemlileri ise emekleme ve oturmadır.

Bebeklerin kasları gelişmeye başladıkça oturmaları da bir o kadar kolay olur. Onlar, 5 aylık olduktan sonra destekli bir şekilde oturmaya başlar. Hatta bazı bebekler 4 aylıkken de yardım alarak bunu başarabilir. Kendi başına oturmaya başlaması ise 6 ya da 7. aydan sonra olur. Bebeklerin emeklemesi, oturmayı öğrendikten sonra gerçekleşir. Bir çocuk, 6 ila 9 aylık olduktan sonra hem yardımsız oturabilir hem de emekleyebilir. Ancak çok yüksek yerlere oturmamasında yarar vardır. Kasları çok gelişkin olmadığı için dengesini kaybedebilir ve düşebilir.

Bebeklerin Oturmayı Öğrenmesi İçin Neler Yapılmalıdır?

Bir bebek, anne ve babasından bağımsız olarak oturmaya başlamadan önce ona yardım edilmelidir. Bunun için izlenmesi gereken bazı adımlar bulunur.

1.Bebeğin kendi kendine oturmayı öğrenebilmesi için ilk olarak biraz serbest bırakmak yararlıdır. Uzaktan izlemek ve hareketlerine müdahale etmemek, onların hareketlerini ve neler yapabileceklerini keşfetmelerine imkan tanır.

2.Kaslarının güçlenmesi ve hareket özgürlüğü için koltukta değil, yerde zaman geçirmesi sağlanmalıdır.

3.Oturmaya teşvik etmek için önüne birtakım oyuncak koymak yararlı olur. Onlarla uğraşırken zamanla oturmayı da öğrenir.

4.Dengelerini kaybetmemeleri için yanlarına yastıklar yerleştirilmelidir.

5.Bebekleri sıklıkla kucağa oturtmak ve bacakların arasına almak da oturmayı öğrenmelerini kolaylaştırır.

6.Onları olabildiğince yumuşak, alçak ve sudan uzak bir yerde oturtmak olası tehlikelerden korumayı sağlar.

Bebeklerin kaslarının gelişmesi için ise şunlar yapılabilir;

1.Yatar pozisyonda olan bebeğin el bileklerinden tutarak yukarı, aşağı, sağa ve sola doğru hareket ettirilmelidir.

2.Bacaklarını tutarak dairesel hareketler ile döndürülmelidir.

3.El bileklerinden tutup hafifçe yukarı doğru çekilmelidir.

4.Ayak bileklerinden tutup bacakları karna doğru birkaç kere ittirilmelidir.