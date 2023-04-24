Bebeklere Ceviz Ne Zaman Verilir? Bebeğe Ceviz Kaçıncı Aydan İtibaren Verilir?

Bebeklerin sağlıklı olarak gelişebilmesi için bazı ek besinler alması gerekmektedir. Bunlardan biri de enerji deposu olarak bilinen cevizdir. Günümüzde birçok ebeveyn bebeklerine hangi dönemde ceviz vereceğini bilememekle bunu öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için bebeklere ceviz ne zaman verilir, bebeğe ceviz kaçıncı aydan itibaren verilir gibi soruların yanıtlarını araştırdık.

Bebeklere Ceviz Ne Zaman Verilir?

Bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmesi için doğru beslenmesi gerekmektedir. Bebeklerin gelişiminde bazı ek besinler büyük rol oynamaktadır. Bu ek besinler arasında önemli bir yere sahip olan besinlerden biri cevizdir. Son zamanda birçok anne baba bebeğe ceviz ne zaman verilir diye merak etmektedir. Ceviz, insan beynine benzer görüntüsüyle dikkat çeken bir besindir. Fosfor, potasyum, demir, magnezyum, folik asit, çinko gibi vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Özellikle beyin gelişimi, kalp ve damar sağlığı üzerinde birçok olumlu etkisi mevcuttur. Uzmanlar, bebeklere 6 ay ile 36 ay arasında ceviz verilmesinin uygun olduğunu belirtmektedir. Ceviz, yalnızca bebekler için değil her yaş grubundaki insanın tüketmesi gereken besinler arasında yer almaktadır.

Ceviz Kaçıncı Aydan İtibaren Bebeklere Verilir?

Bebeklerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi, doğru beslenme şeklinden geçmektedir. Ancak bazı bebekler belirli besinlere karşı alerjik reaksiyon gösterebilir. Bebeklerin alerjik reaksiyon gösterdiği besinlerden biri de cevizdir. Anne ve babaların bebeklerinin cevize karşı alerjisi olup olmadığını anlamaları için üç gün kuralını uygulamaları önerilmektedir. Bebeğe üç gün boyunca ceviz verildikten sonra herhangi bir kızarıklık ya da kaşıntı söz konusu değilse alerjisi olmadığı kanısına varılabilmektedir. Ancak her ne olursa olsun ceviz gibi alerji yapabilecek besinlerin doktor kontrolünde bebeklere verilmesi büyük önem taşımaktadır. Ceviz bebeklere 6 aylıktan itibaren verilebilmektedir.