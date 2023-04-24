Bebeklerin sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlayabilmesi için vitamine de ihtiyaçları vardır. Vitamin açısından zengin olan birçok meyve çeşidi mevcuttur. Bunlardan biri de kıpkırmızı rengiyle öne çıkan çilek meyvesidir. Bu yazımızda sizler için bebeklere çilek ne zaman verilir, bebeğe çilek kaçıncı ayda ve ne kadar verilir gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Bebeklere Çilek Ne Zaman Verilir?

Bebeklerin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan birçok meyve vardır. Bunlardan biri de kokusu ve lezzetiyle hemen hemen herkesin severek tükettiği çilektir. Anne ve babalar bebeklerinin hem gelişimine katkı sağlamak hem de vitamin ihtiyacını karşılamak için çilek yedirmeyi tercih etmektedir. Ancak birçok ebeveyn çilek bebeğe ne zaman verilir diye merak etmektedir. Uzmanlar, 12 aylık bebeklere çilek yedirilmesini tavsiye etmektedir. Magnezyum, potasyum, K vitamini, B vitamini ve C vitamini açısından çok zengin bir meyve türü olan çilek, bebeklere püre halinde verilebileceği gibi başka besinlerle karıştırılarak da verilebilir. Çilek çok iyi bir antioksidan kaynağı olmakla birlikte lif açısından da zengin bir meyve çeşididir.

Bebeklere Çilek Neden Verilmez?

Bazı meyvelerin tüketimi bebeklerde alerjik reaksiyonların görülmesine neden olabilir. Çilek de alerji yapabilecek meyveler arasında yer almaktadır. Bu yüzden uzmanlar anne babalara bebeklerine çilek verirken dikkat etmesini önermektedir. Çileğin taze olarak tüketilmesi makbuldür, ancak alerjik bir durum söz konusu ise pişirilerek de tüketilebilmektedir. Ebeveynlerin çilekle ilgili merak ettikleri bir diğer önemli konu ise 1 yaşından önce çilek yenir mi konusudur. Uzmanlar 1 yaşından önce bebeklere genellikle çilek verilmesini tavsiye etmemektedir. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan çileğin bebeklere 1 yaşından itibaren az az verilmesi büyük önem taşımaktadır.