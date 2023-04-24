Bebeklerin Göz Rengi Ne Zaman Belli Olur? Renkli Gözlü Bebek Nasıl Anlaşılır, Kaçıncı Ayda Kesinleşir?

Bebeklerin göz rengi ne zaman belli olur diyenler, bu sürenin uzayabileceğini bilmeleri gerekir. 50 günlük bebeğin göz rengi değişir mi diye düşünenler için bu olay, 30 günde bile gerçekleşebilir. Renkli gözlü bebek nasıl anlaşılır sorusuna yanıt bulmak için anne ve babanın göz renklerine bakmak gerekir. Çünkü bu, büyük ölçüde genlerle ilgilidir. Bebeklerin gözleri kaç ayda belli olur ve göz renkleri ne zamana kadar değişir? İşte merak edilenler…

Bebeklerin Göz Rengi Ne Zaman Belli Olur?

Bebeklerin göz rengi zamanla değişime uğrar ve buna neden olan maddeye melanin adı verilir. İriste bulunan bu pigment, koyu renklidir ve ona rengini veren temel maddedir. Göz rengini belirleyen ana unsur, iriste bulunan melanin miktarıdır. Renkli göz olarak tanımlanan açık renkli gözlerde çok az pigment bulunurken, koyu renkli gözler ise daha yüksek oranda pigmente sahiptir.

Bebekler ilk doğdukları zaman irisin pigmentasyon süreci sona ermediği için grimsi ve mavimsi denebilecek bir göz rengine sahiptirler. Ancak koyu tenli yenidoğan bebekler, genellikle koyu kahverengi gözlere sahip olurlar. Açık tenli bebeklerin irisinin rengi ise onlar büyüdükçe değişir. Bu, yaklaşık doğduktan 30 veya 45 gün sonra gerçekleşir. Fakat değişim süresi 9 aya kadar uzayabilir. Hatta çocuklar 3 yaşına gelene kadar hala hafif renk değişiklikleri olabilir. Bu son derece normal bir durumdur. Örnek vermek gerekirse yeşil gözler elaya, ela ise koyu kahverengiye dönebilir.

Bebeklerde Göz Rengini Belirleyen Nedir?

Bir bebeğin gözlerinin rengini belirleyen etken, anne ve babasının göz rengidir. Kahverengi baskın ve mavi ise çekiniktir. Bilime göre göz rengi üç temel gen tarafından ortaya çıkar. Bazı genlerin kombinasyonu daha kolay anlaşılsa da bazılarını tahmin etmek biraz daha zordur. Yeşil, kahverengi ve mavi göz renginin eşleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan olasılıklar öngörülebilir. Ancak gri, ela ve diğer kombinasyonları önceden kestirmek biraz daha zordur.