Bebeklerin Tırnakları Ne Zaman Kesilir? Yeni Doğan Bebeğin Tırnağı İlk Ne Zaman Kesilir?

Bebeklerin tırnakları ne zaman kesilir sorusu, anne babaların konu ile ilgili yanlış hareket etmemesi için gerekli olan bir araştırmadır. 20 günlük bebeğin tırnakları kesilir mi araştırması da bu kapsamda yapılabilir. 10 günlük bebeğin tırnakları kesilir mi sorusu da konunun merak edilenlerinden biridir. Bebeğin 40'ı çıkmadan tırnakları kesilir mi sorusunu da yeni anne-baba olmuş kişiler araştırabilir. Bebeğin tırnağı ilk ne zaman kesilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bebeklerin Tırnakları Ne Zaman Kesilir?

Bebeklerin tırnak yapısı doğal olarak yetişkinlerden farklıdır. Bebek tırnaklarının yetişkinlerden farkı, tırnakların çok ince ve küçük olmasıdır. İnce olan bu tırnaklar aynı zamanda çok da keskindir. Bu nedenle bebek, istemeden de olsa tırnakları ile cildine zarar verebilir.

Anne-babalar ilk etapta bebeğin tırnaklarının zararlı etkisini önlemek için bebeğin eline eldiven takarlar. Fakat eldiven, bebeğin ellerini sıcak tutacak ve onun huzursuz olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle eldiven takmak tercih edilen bir uygulama değildir.

Bebeğin Tırnağı İlk Ne Zaman Kesilir?

Bebeğin tırnaklarının kesilme dönemi, anne-babaların en çok merak ettiği konular arasındadır. Bebeğin tırnaklarının kesilmesi ile ilgili uzmanların ortak kabul ettiği dönem, bebeğin 6 haftalık olduğu dönemdir. Fakat bebeğin tırnaklarının daha erken dönemde kesilmesinde de bir sakınca görülmemiştir. Doğal olarak bebeğin 40'ından önce, 10 ya da 20 günlükken de tırnakları kesilebilir. Bebeğin tırnakları kesilirken dikkatli olmak ve bebeğe zarar verilmemesi gerekir.