Beden Ölçüsü Nasıl Alınır? Pantolon, Kıyafet, Takım Elbise İçin Vücut Ölçüleri Nasıl Alınır?

Doğru beden ölçülerini bilmek, giyim konforunu artırmanın yanı sıra tasarım ve şıklık açısından da önemlidir. Her markanın beden ölçüleri farklılık gösterebileceği için, ölçüleri düzenli olarak kontrol etmek ve alışveriş yapmadan önce markanın ölçü tablosuna göz atmak önemlidir. Bu rehberde bahsedilen adımları takip ederek, beden ölçüsü nasıl alınır ve pantolon, kıyafet, takım elbise için vücut ölçüleri nasıl alınır gibi başlıklar hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.

Beden Ölçüsü Nasıl Alınır?

Genel olarak beden ölçüsü almak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

Göğüs Çevresi:

Mezuranızı sırtınızın altındaki en geniş noktadan geçirerek göğüs çevrenizi ölçün. Mezura, göğsünüzün etrafında rahatça dönmelidir.

Bel Çevresi:

Belinizi en dar noktasından ölçün. Bu genellikle göbek deliğinin hemen üzerindedir. Mezuranızı düz bir şekilde bel çizginizin etrafında gezdirin.

Kalça Çevresi:

Kalçanızın en geniş noktasını ölçün. Mezuranızı kalça kemiklerinizin üzerinde tutun ve etrafında döndürün.

Omuz Genişliği:

Omuz genişliğinizi ölçmek için mezuranızı bir omuz ucundan diğerine geçirin. Bu ölçümü alırken ellerinizi yanlara salık bırakın.

Kol Uzunluğu:

Omuz üstünden başlayarak dirseğinize kadar olan uzunluğu ölçün. Mezura, dirsek iç kısmına kadar düzgün bir şekilde gitmelidir.

Elbise Uzunluğu:

Elbise uzunluğunu bel çizgisinden başlayarak diz altına veya ayak bileğine kadar ölçün. İsterseniz kısa, orta veya uzun elbise ölçüsüne karar verebilirsiniz.

Yaka Çevresi:

Eğer yaka çevresini ölçüyorsanız, mezuranızı boynunuzun tabanından geçirerek etrafında döndürün.

Pantolon Uzunluğu:

Pantolon uzunluğunu bel çizgisinden ayak bileğine kadar olan mesafeyi ölçerek belirleyebilirsiniz.

Pantolon, Kıyafet, Takım Elbise İçin Vücut Ölçüleri Nasıl Alınır?

1. Pantolon Beden Ölçüleri:

Pantolon alırken doğru bedeni bulmak için şu adımlar takip edilebilir:

Bel Çevresi: Belinizin en dar noktasını belirleyerek çevresini ölçün. Mezuranızın sıkı olmamasına dikkat edin, belinizi sıkmadan ölçüm yapın.

Kalça Çevresi: Kalçanızın en geniş noktasını belirleyerek çevresini ölçün. Bu ölçümü bel hizasından almalısınız.

Bacak Uzunluğu: Pantolonunuzu giydiğinizde kaç cm yükseklikte giyecekseniz, bel hizasından topuğa kadar olan mesafeyi ölçün.

2. Kıyafet Beden Ölçüleri:

Genel giyim alışverişlerinde doğru kıyafet bedenini bulmak için:

Göğüs Çevresi: Göğüs altındaki en geniş noktadan çevresini ölçün. Mezuranın rahatça geçmesine izin verin.

Bel Çevresi: Belinizin en dar noktasını belirleyerek çevresini ölçün.

Kalça Çevresi: Kalçanızın en geniş noktasını belirleyerek çevresini ölçün.

Omuz Genişliği: Omuz başları arasındaki mesafeyi ölçün. Dik durun ve bu ölçümü arkadan alın.

3. Takım Elbise Beden Ölçüleri:

Takım elbise alırken dikkat etmeniz gereken beden ölçüleri şunlardır:

Ceket Omuz Genişliği: Omuz başları arasındaki mesafeyi ölçün. Ceketin düzgün oturması için doğru omuz genişliği önemlidir.

Ceket Kol Uzunluğu: Omuzdan el bileğine kadar olan kol uzunluğunu ölçün. Kolunuzun doğru uzunlukta olması, şıklığınızı tamamlayacaktır.

Göğüs Çevresi: Göğüs altındaki en geniş noktadan çevresini ölçün.

Pantolon Bel Çevresi: Belinizin en dar noktasını belirleyerek çevresini ölçün.

4. İpuçları ve Hatırlatmalar:

Esnek Mezura Kullanın: Esnek bir mezura kullanmak, ölçümleri daha doğru ve rahat bir şekilde almanıza yardımcı olabilir.

Doğru Duruş: Ölçüm alırken ayaklarınızı birbirinden ayırın, dik durun ve rahatça nefes alın. Bu, doğru ölçüm almanıza yardımcı olacaktır.

Bir Yardımcı Alın: Özellikle sırt veya omuz ölçümleri gibi zorlu ölçümleri alırken bir arkadaşınızdan veya aile üyenizden yardım alabilirsiniz.