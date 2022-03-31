Bella Hadid etkisi yaratan yüz bantları nasıl kullanılır, zararı var mıdır? Tüm etkilerini açıklıyoruz

İnternet ortamında sıkça karşımıza çıkan yüz bantları daha çekik gözler veya daha gergin bir yüz yaratmak gibi çeşitli amaçlarla kullanılabiliyor. İşte estetik ameliyatı olmadan dilediğiniz yüz hatlarına sahip olmak için bilmeniz gereken her şey…

PEK ÇOK KULLANIM ŞEKLİ BULUNUYOR

Medikal bir işlem bulunmadan botokssuz, dolgusuz gergin cilde sahip olmanın en pratik ve hesaplı yolu olan yüz bantları ihtiyaca yönelik olarak kullanılabiliyor. Yüzün her bölgesi için farklı şekil ve boyutlara sahip bantlar kırışıklık gidermede oldukça etkili. Gergin bir görünüme sahip olmak istediğiniz bölgeyi gererek bandı yapıştırmanız, ardından yarım saat bekletip çıkarmanız yeterli oluyor. Sonuçlarına şahit olduğunuzda siz bile inanamayacaksınız!

"Benim kırışıklık sorunum yok ancak gözlerim daha çekik gözüksün istiyorum" veya "daha belirgin elmacık kemiklerine sahip olmak istiyorum" diyorsanız bunlar için de farklı bantlar bulunuyor. Öncelikle yüz derinizi nereden gerdiğinizde istediğiniz görüntüye kavuştuğunuzu bulmanız gerekiyor. Ardından iki tarafında şeffaf ve mat bant bulunan lastığı bu noktalara yapıştırmanız yeterli oluyor. Her bandın tek kullanımlık olduğunu ve gece yatmadan önce çıkarılması gerektiğini unutmamakta fayda var.