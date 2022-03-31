Bella Hadid etkisi yaratan yüz bantları nasıl kullanılır, zararı var mıdır? Tüm etkilerini açıklıyoruz

İnternet ortamında sıkça karşımıza çıkan yüz bantları daha çekik gözler veya daha gergin bir yüz yaratmak gibi çeşitli amaçlarla kullanılabiliyor. İşte estetik ameliyatı olmadan dilediğiniz yüz hatlarına sahip olmak için bilmeniz gereken her şey…
PEK ÇOK KULLANIM ŞEKLİ BULUNUYOR
Medikal bir işlem bulunmadan botokssuz, dolgusuz gergin cilde sahip olmanın en pratik ve hesaplı yolu olan yüz bantları ihtiyaca yönelik olarak kullanılabiliyor. Yüzün her bölgesi için farklı şekil ve boyutlara sahip bantlar kırışıklık gidermede oldukça etkili. Gergin bir görünüme sahip olmak istediğiniz bölgeyi gererek bandı yapıştırmanız, ardından yarım saat bekletip çıkarmanız yeterli oluyor. Sonuçlarına şahit olduğunuzda siz bile inanamayacaksınız!
"Benim kırışıklık sorunum yok ancak gözlerim daha çekik gözüksün istiyorum" veya "daha belirgin elmacık kemiklerine sahip olmak istiyorum" diyorsanız bunlar için de farklı bantlar bulunuyor. Öncelikle yüz derinizi nereden gerdiğinizde istediğiniz görüntüye kavuştuğunuzu bulmanız gerekiyor. Ardından iki tarafında şeffaf ve mat bant bulunan lastığı bu noktalara yapıştırmanız yeterli oluyor. Her bandın tek kullanımlık olduğunu ve gece yatmadan önce çıkarılması gerektiğini unutmamakta fayda var.
YÜZ BANDI KULLANIMI
Yüz bantları kullanılmadan önce yüzünü mutlaka yıkamanız ve ardından kurulamanız gerekiyor. Yapısı gereği yüz derisi üzerinde yağ gibi pek çok madde bulunuyor ve bunlar bandın yapışmasını engelleyebiliyor. Ardından başınızın arkasında ipi gererek bant kısımlarını ön tarafa getirip istediğiniz şekilde yapıştırmanız yeterli oluyor. Yüzünüzde varlığı belli olmayacak şekilde tasarlanan bantların üzerine yapıştırdıktan hemen sonra makyaj da yapabilirsiniz.
OLUŞABİLECEK SORUNLAR
Her ne kadar kullanımı kolay olsa da bazı uzmanlar genç bir cilt üzerinde uzun süreli kullanımının ileride sarkmaları artırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bilinçsizce kullanılan yüz bantları derinizi fazla gererek gün içerisinde ağrılara da neden olabilir. Uzun süreli ve devamlı kullanımında ise deri üzerinde iritasyona yol açabiliyor.
DOĞRU MAKYAJ DA BENZER BİR ETKİ YARATABİLİR
Cilt tipinize ve yaşınıza uygun olarak yapacağınız doğru bir makyaj da sizi genç ve canlı gösterebilir. Kalkık gözlere, belirgin elmacık kemiklerine sahip olmak için uygulayacağınız gölge gibi basit makyaj tüyoları da benzer bir görüntüye sahip olmanızı sağlar. Kullanım sıklığınıza ve kullanım şeklinize bağlı olarak iki farklı yöntemden sizin için uygun olanı seçmeniz daha doğru olacaktır. Unutmayın önceliğiniz uzun süreli cilt sağlığınızı koruyarak istediğiniz görüntüyü elde etmek olmalı.