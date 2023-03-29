Bembeyaz tuvaletlerin sırrı bu yöntemde saklı! Çamaşır suyuna gerek kalmıyor...

Tuvalette kireç birikmesi, özellikle banyoyu kullanması gereken misafirleriniz olduğunda korkunç bir izlenim bırakabilir. Ancak bu durumu tersine çevirmek aslında oldukça kolay.

Temizlik uzmanlarının ilk önerdiği yol, kolayca edinebileceğiniz karbonatla tuvaletleri temizlemektir. Pek çok uzmanın severek kullandığı bu yöntemin yanında ponza taşı ve takma diş temizleme tabletleri ile fırçalamak da etkili birer seçenek olarak sunulmaktadır.

Tuvaletteki kalıntıları temizledikten sonra beyazlığını sürdürmesi için beyaz sirke kullanabilirsiniz. Düzenli olarak sprey bir şişenin içerisine dökeceğiniz beyaz sirke ile tuvaletin hem içini hem de dışını parıl parıl tutabilirsiniz.

Özellikle temizlik işiyle uğraşanların sıkça kullandığı bu tüyo, kararmış tuvalet içlerini de bembeyaz yaparak tüm tortuyu temizleyebiliyor.