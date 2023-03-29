Bembeyaz tuvaletlerin sırrı bu yöntemde saklı! Çamaşır suyuna gerek kalmıyor...

Tuvalette kireç birikmesi, özellikle banyoyu kullanması gereken misafirleriniz olduğunda korkunç bir izlenim bırakabilir. Ancak bu durumu tersine çevirmek aslında oldukça kolay.
TUVALETİ BEMBEYAZ YAPAN YÖNTEM
Temizlik uzmanlarının ilk önerdiği yol, kolayca edinebileceğiniz karbonatla tuvaletleri temizlemektir. Pek çok uzmanın severek kullandığı bu yöntemin yanında ponza taşı ve takma diş temizleme tabletleri ile fırçalamak da etkili birer seçenek olarak sunulmaktadır.
Tuvaletteki kalıntıları temizledikten sonra beyazlığını sürdürmesi için beyaz sirke kullanabilirsiniz. Düzenli olarak sprey bir şişenin içerisine dökeceğiniz beyaz sirke ile tuvaletin hem içini hem de dışını parıl parıl tutabilirsiniz.
Özellikle temizlik işiyle uğraşanların sıkça kullandığı bu tüyo, kararmış tuvalet içlerini de bembeyaz yaparak tüm tortuyu temizleyebiliyor.
TUVALET TEMİZLERKEN YAPILAN EN BÜYÜK HATA
Tuvaletinizi temizlerken çamaşır suyu kullanmak ise büyük bir hatadır. Çünkü çamaşır suyu tuvaleti kireçten arındırmaz, sadece kısa bir süre için beyazlatır.
Bazı uzmanlar ise vaktiniz varsa geceden tuvaletteki suyu boşaltmanızı öneriyor. Ardından kireç birikintisi olan alanlara sirke ve karbonat döküp gece boyu bekletin. Sabaha ovalamaya bile gerek kalmadan tüm lekelerin çıktığını göreceksiniz.
Uzmanlar, kirecin klozet kenarı çevresinde kolayca birikebileceğini, bu nedenle küçük kalıntılar görmenize rağmen her sifonu çektiğinizde daha az su gelebileceğini söyledi.
"İnatçı" tuvalet kirecini çıkarmak için ise uzmanlar farklı bir ipucu paylaştılar: "Uygulama için harika bir ipucu, tuvalet fırçası yerine ellerinizi - elbette lastik eldivenlerle - kullanmaktır.
"Kulağa hoş gelmeyebilir ama bu sayede tuvaletin her alanına kolayca ulaşabilir ve temizleyebilirsiniz. Bu sayede her sifonda hazneye akan su miktarı da artacaktır."