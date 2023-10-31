Benmari Usulü Çikolataya Süt Konur Mu? Benmari Usulü Çikolata Eritirken Süt Koyulur Mu?

Pastacılık alanına özgü tariflerin yapımında sıklıkla kullanılan benmari usulü çikolatanın nasıl ve hangi malzemelerle hazırlandığı merak edilir. Bu çikolata eritme tekniğinin uygulama adımları sıralandığı takdirde hangi malzemelerle yapılması gerektiği de anlaşılır kılınabilir. Dolayısıyla pek çok kişinin kafasını karıştıran benmari usulü çikolataya süt konur mu sorusuna yanıt verilirken bu tekniğin detaylarına değinilmesinde fayda vardır.

Benmari Usulü Çikolataya Süt Konur Mu?

Benmari usulü çikolata eritme tekniği pastacılık alanında önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu teknikle kuvertür, damla veya tablet formundaki farklı çikolata çeşitleri sıvı hale getirilebilir. Benmari usulü çikolata eritme tekniğinin tam olarak kavranabilmesi için ise uygulama adımları ile kullanılan temel malzemelerin öğrenilmesi gerekir. Dolayısıyla "Benmari usulü çikolata eritirken süt koyulur mu?" gibi bir sorunun doğru yanıtına ulaşmak isteyenlere bu tekniğin nasıl uygulanması gerektiği açıklanmalıdır. Aşağıda sıralanan adımlar takip edildiği takdirde benmari usulü çikolata eritme tekniğinde süt kullanımına başvurulup başvurulmadığı anlaşılacaktır:

Benmari usulü çikolata eritilirken ilk olarak bir tencerenin içerisine su eklenip kaynatılır. Kaynayan suyun yer aldığı tencerenin üst kısmına ısıya dayanıklı olan bir cam kap yerleştirilmelidir. Tencerenin üstüne konulan ısıya dayanıklı cam kaba istenilen çikolata çeşidinin rendelenerek, küçük veya orta büyüklükteki parçalara bölünerek eklenmesi mümkündür. Bu teknikle çikolata eritilirken genelde herhangi bir ek malzemeye ihtiyaç duyulmaz. Tenceredeki kaynayan suyun buharıyla erimeye başlayan çikolata bir spatula yardımıyla karıştırılarak pürüzsüz kıvama getirilir. Bazı durumlarda eriyen çikolatanın sertleşmeye başladığı fark edilirse cam kabın içerisine az miktarda tereyağı eklenebilir. Yukarıda sıralanan adımlardan anlaşıldığı üzere normal şartlarda benmari usulü çikolata eritme tekniğinde süt gibi ek malzemelere ihtiyaç duyulmaz. Benmari usulü çikolata eritirken bitter çikolata kullanan ve bu gıdanın acı lezzetini hafifletmek isteyen kişiler ise isteğe bağlı olarak eritilen çikolataya az miktarda süt ekleyebilir.

Benmari Usulü Eritilen Çikolataya Süt Eklenirse Ne Olur?

Benmari usulü çikolata eritme tekniğinin orijinal uygulama adımları incelendiği takdirde bu yöntemin süt gibi malzemelerle tamamlanmadığı görülür. Ancak eritilen çikolataya tereyağı veya süt eklendiği takdirde özellikle bitter çikolata gibi gıdaların daha hafif bir lezzete sahip olması sağlanabilir. Dolayısıyla benmari usulü eritilen çikolatayı özellikle çeşitli pastacılık ürünlerinde kullanacak olan kişilerin bu yöntemi uygularken süt kullanımına başvurduğu söylenebilir. Bu uygulamaya bağlı olarak benmari usulü eritilen çikolatanın kıvamı daha sıvı bir hal alırken lezzeti de daha hafif olur. Yani bu teknikle çikolata eritilirken cam kaba aşırı miktarda süt eklenmediği sürece herhangi bir sorun ortaya çıkmaz.