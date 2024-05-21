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Beyaz çorapları eski parlaklığına kavuşturacak yöntem! İlk günkü gibi olacaklar…

Beyaz çorapların kirlenmesi çok kolaydır ve tam bir baş belası olabilirler. ancak bu yöntemle onları eski haline döndürmek de bir o kadar kolaydır. Bu ipucunu uyguladığınızda beyaz çoraplardaki çıkmayan lekeler tarihe karışacak. Temizlik konusunda bir uzman sosyal medyada beyaz çoraplarınızı nasıl parlatabileceğinizi paylaştı.

Giriş Tarihi: 21.05.2024 09:26
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Beyaz çorapları eski parlaklığına kavuşturacak yöntem! İlk günkü gibi olacaklar…

Şöyle dedi: "Kirli beyaz çoraplarınızı doğru şekilde nasıl temizlersiniz? Öncelikle bir kap içerisine kaynar sıcak su hazırlayın ve içine beyaz çoraplarınızı yerleştirin."

"Şimdi sıcak suya beyaz çamaşır suyu ve çamaşır beyazlatıcı toz ekleyeceksiniz."

" 24 saat boyunca bu şekilde bekleteceksiniz."

"Bunu yaptıktan sonra çoraplarınızı sıcak, hızlı yıkama için çamaşır makinesine koyacaksınız."

"Artık taze beyaz çorapların tadını çıkarabilirsiniz" dedi.

HAVLULARI BEMBEYAZ YAPAN YÖNTEM

Daha önce başka bir uzman da havlularınızı nasıl beyazlatabileceğinizi paylaşmıştı.

Çamaşır makinenizi pamuklu programına ayarlayın. Beyaz havluları makineye atın. Bir miktar çamaşır deterjanı, çamaşır suyu ve bir çorba kaşığı soda kristali koyun ve döngüyü başlatın.

"Yıkama bittiğinde tüm havlularınız ilk günkü beyazlığına tekrar kavuşacak."

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