Beyaz Sirke İle Turşu Yapılır Mı? Beyaz Sirkeden Turşu Olur Mu?

Beyaz sirke ile turşu yapılır mı konusu, sirkenin turşu için kullanılan ürüne nüfuzu ile ilgilidir. Beyaz sirkeden turşu olur mu sorusunu araştırdığınızda beyaz sirkenin bu iş için çok tercih edilmediğini anlayabilirsiniz. Beyaz sirkeyle turşu yapımı konusunu yemek tarifleri içinde bulabilirsiniz. Kornişon, biber ve mor lahana turşusuna beyaz sirke konur mu sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Beyaz Sirke İle Turşu Yapılır Mı?

Turşu yapımı için daha çok üzüm sirkesi tercih edilir. Beyaz sirke, diğer sirke türlerine nazaran daha keskin bir tada sahiptir. Bu nedenle turşu yapımında çok fazla tercih edilmez. Yine de turşu yapımında beyaz sirke kullanılabilir. Her türlü sebze ile turşu yapmak için beyaz sirke tercih edilebilir.

Beyaz sirke daha çok deniz ürünlerini marine etmek için kullanılır. Salatalarda da mümkün olduğu kadar az miktarda olmak üzere tercih edilebilir. Bunun yanında söz konusu ürün temizlik maksadıyla da kullanılabilir.

Beyaz Sirkeden Turşu Olur Mu?

Beyaz sirke ile turşu yapmanın sakıncası yoktur. İstediğiniz sebzeleri koyduğunuz bidon ya da kap içine yeterli miktarda beyaz sirke ekleyerek turşunun oluşması beklenmelidir. Turşu yapımında beyaz sirke kullanmak tamamen kişinin damat tadı ile ilgilidir. Her ne kadar ülkemizde çok kişi tarafından tercih edilmese de beyaz sirkeden turşu yapanlar da vardır.

Kornişon, biber ve mor lahana, en çok turşu yapılan sebzeler arasındadır. Bu sebzelerden turşu yapılırken de beyaz sirkenin tercih edilmesi damak zevki ile ilgilidir. Turşu oluştuktan sonra turşuda keskin bir tat olsun istiyorsanız turşu yapımında beyaz sirke kullanabilirsiniz. Beyaz sirke turşu yapımının yanı sıra peynir yapımı ve cilt temizleme işlemlerinde de tercih edilir.