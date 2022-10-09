Beyaz sirkenin hiç bilinmeyen 6 kullanımı! Hem sağlığınıza hem de evinize iyi gelecek...

Beyaz sirke veya damıtılmış beyaz sirke, asetik asit ve suyun berrak bir çözeltisidir. Bilinen en eski sirkenin kullanımı ise 10.000 yıldan daha eskiye dayanmaktadır.
BEYAZ SİRKE VE ELMA SİRKESİ
Renkleri dışında beyaz ve elma sirkesi arasında birkaç fark vardır. Elma sirkesi, %5-6 arasında asetik asit içerir. Ezilmiş, fermente edilmiş elmalardan elde edilir. Beyaz sirke ise %4-7 asetik asit içerir ve tahılın fermantasyonundan elde edilir.
Elma sirkesi hakkında tartışmasız biraz daha fazla araştırma olmasına rağmen, beyaz sirkenin de birçok kullanım var. İşte mevcut araştırmaların sirkenin sağlığa yararları ve kullanımları hakkında bilinenler.
KİLO KAYBINI KOLAYLAŞTIRIR
Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics dergisinde 2015 yılında yayınlanan bir inceleme , kilo kaybının sirke tüketmenin ikincil bir etkisi olabileceğini düşündürmektedir. Sirke tüketimi, midenin boşalma hızını yavaşlatarak doygunluğu artırabilir ve bu da kalori alımının azalmasına neden olabilir.
Bioscience, Biotechnology ve Biochemistry'deki bir çalışmada, aşırı kilolu kişiler 12 haftalık bir süre boyunca sirke tükettiler. Çalışmanın sonunda, bir veya iki yemek kaşığı sirke içeren bir içecek tüketenlerin vücut ağırlığı, visseral yağ bölgesi, bel çevresi ve serum trigliserit düzeylerinin aynı içeceği içmeyenlere göre daha düşük olduğunu gözlemlendi. Bu kişiler sirkenin yarısını kahvaltıda, kalanını akşam yemeğinde içtiler.
KAN ŞEKERİNİ KONTROL ALTINDA TUTAR
Diabetes Research and Clinical Practice'deki bir analiz sirke alımının yemek sonrası glikoz tepkisi üzerindeki etkisine baktı. Daha düşük kan şekeri ve glikozu olmayanlara kıyasla sirke tüketiminin, glisemik kontrolünü iyileştirmek veya diyabeti yönetmek için bir araç olabileceği bulundu.
2016 tarihli bir makaleye göre, bu muhtemelen sirkelerdeki asetik asitten kaynaklanmaktadır. Asit , insülin duyarlılığını artırarak ve glikojen üretimini teşvik ederek kan şekeri konsantrasyonunu düzenler.
European Journal of Clinical Nutrition'da diyabet öncesi sekiz erkek üzerinde yapılan küçük bir çalışmada, araştırmacılar yemekten önce sirke alımının kan şekerini düşürmemesine rağmen insülin direnci üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu buldular.
Araştırmada, erkekler yemek yemeden hemen önce yaklaşık üç yemek kaşığı sirke ve su karışımı veya aynı miktarda sade su tükettiler.
Diyabet ve Endokrinoloji Dergisi'nde yayınlanan bir raporda ise araştırmacılar tip 2 diyabetli 60 kişiyi inceledi. İnsanların yarısı bir ay boyunca her gün orta öğünlerine bir çorba kaşığı beyaz sirke eklerken, diğer yarısı plasebo olarak su ekledi. Sirke kullananlar, açlık kan şekerinde bir düşüş gördü ve kan şekerinin bir göstergesi olan HbA1c de düştü.
YARALARI TEDAVİ EDER
Journal of Infection and Public Health ve PLoS One'daki raporlara göre sirke, antimikrobiyal özellikler içerir. Bu da tırnak mantarı ve siğillerden cilt enfeksiyonlarına kadar her problemi tedavi etmek için harika bir ürün olduğunu gösterir.
Indian Journal of Plastic Surgery'de 100 kişi üzerinde yapılan küçük bir araştırma, yüzde bir asetik asit çözeltisinin (sirke) çok çeşitli bakteri ve mantarlarla savaşma kabiliyeti nedeniyle yara iyileşmesini hızlandırabileceğini öne sürüyor.
DEZENFEKTE İÇİN KULLANILABİLİR
Journal of Applied Microbiology'de yapılan bir araştırma, çay ağacı yağı, soda ve sirkeden oluşan bir temizleme solüsyonunun, seramikleri temizlemede çamaşır suyundan çok daha iyi olduğunu gösteriyor.
Alternatif bir diş fırçası temizleme solüsyonunun parçası olarak da sirke kullanabilirsiniz. Scientific World Journal'da yapılan bir araştırma, en iyi dezenfektanları bulmak için iki yüz seksen diş fırçasını farklı ürünlerle temizledi. Araştırmacılar, beyaz sirkenin diş çürümesine neden olan Streptococcus mutans bakterisini öldürmede en iyisi olduğunu buldular. (Diş fırçasını bu solüsyonla yıkamanız önerilir çünkü içmek veya ağızda çalkalamak için değildir).
Ve World Journal of Dentistry'deki bir makale , diş fırçanızı kurumaya bırakmadan önce fırçalamak için beyaz sirke ve sofra tuzu kombinasyonunu kullanmanızı önerir.
Bu solüsyonla dişlerinizi fırçalamamanız gerektiğini, bunun yerine sadece fırçanızı temizlemek için kullanmanız gerektiğini unutmayın. Güçlü asit seviyesi diş minesine zarar verebilir.
BESİNLERİ TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ
Beyaz sirke, gıda kaynaklı patojenleri engelleme kabiliyeti nedeniyle meyve ve sebzeler için bir temizlik maddesi kullanılabilir. Yiyecekleri yıkamak için bir sirke ve su çözeltisi kullanarak yemeden önce su ile durulanmaları yeterlidir. İdeal oran, bir ölçü sirkeye dört bardak sudur.
YİYECEKLERDE KULLANILABİLİR
Beyaz sirkeyi salata soslarında, sos ve turşu hazırlarken de malzeme olarak kullanabilirsiniz. Ek olarak turşuya eklemek yumuşamasına da yardımcı olur. Sodyum içermediği gibi kalorisi de bulunmadığından düşük sodyumlu beslenmeyi kolaylaştırır. Beyaz sirke yiyeceklerde lezzet ve tuzlu bir tat algısı sağlar.
Beyaz sirke ile yemeklerde kullanmanın diğer yolları:
BAZI RİSKLERİ BULUNUYOR
Sirke ile yemek pişirmek yerine doğrudan içmeyi tercih ediyorsanız, sirkeyi sulandırdığınızdan emin olun. Beyaz sirke gibi yüksek asitli sıvılar sıklıkla tüketildiğinde ve özellikle sık sık içildiğinde veya ağızda çalkalandığında diş erozyonuna yol açabiliyor. Sık ve büyük miktarlarda tüketildiğinde beyaz sirke, yüksek asiditesi nedeniyle iltihaplanma, tahriş ve ağız, boğaz ve sindirim sisteminde hasara neden olabilir, bu nedenle dikkatli kullanılmalıdır.