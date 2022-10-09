Beyaz sirkenin hiç bilinmeyen 6 kullanımı! Hem sağlığınıza hem de evinize iyi gelecek...

KAN ŞEKERİNİ KONTROL ALTINDA TUTAR

Diabetes Research and Clinical Practice'deki bir analiz sirke alımının yemek sonrası glikoz tepkisi üzerindeki etkisine baktı. Daha düşük kan şekeri ve glikozu olmayanlara kıyasla sirke tüketiminin, glisemik kontrolünü iyileştirmek veya diyabeti yönetmek için bir araç olabileceği bulundu.

2016 tarihli bir makaleye göre, bu muhtemelen sirkelerdeki asetik asitten kaynaklanmaktadır. Asit , insülin duyarlılığını artırarak ve glikojen üretimini teşvik ederek kan şekeri konsantrasyonunu düzenler.

European Journal of Clinical Nutrition'da diyabet öncesi sekiz erkek üzerinde yapılan küçük bir çalışmada, araştırmacılar yemekten önce sirke alımının kan şekerini düşürmemesine rağmen insülin direnci üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu buldular.

Araştırmada, erkekler yemek yemeden hemen önce yaklaşık üç yemek kaşığı sirke ve su karışımı veya aynı miktarda sade su tükettiler.

Diyabet ve Endokrinoloji Dergisi'nde yayınlanan bir raporda ise araştırmacılar tip 2 diyabetli 60 kişiyi inceledi. İnsanların yarısı bir ay boyunca her gün orta öğünlerine bir çorba kaşığı beyaz sirke eklerken, diğer yarısı plasebo olarak su ekledi. Sirke kullananlar, açlık kan şekerinde bir düşüş gördü ve kan şekerinin bir göstergesi olan HbA1c de düştü.