Beyaz sirkenin hiç bilinmeyen 6 kullanımı! Hem sağlığınıza hem de evinize iyi gelecek...

KİLO KAYBINI KOLAYLAŞTIRIR

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics dergisinde 2015 yılında yayınlanan bir inceleme , kilo kaybının sirke tüketmenin ikincil bir etkisi olabileceğini düşündürmektedir. Sirke tüketimi, midenin boşalma hızını yavaşlatarak doygunluğu artırabilir ve bu da kalori alımının azalmasına neden olabilir.

Bioscience, Biotechnology ve Biochemistry'deki bir çalışmada, aşırı kilolu kişiler 12 haftalık bir süre boyunca sirke tükettiler. Çalışmanın sonunda, bir veya iki yemek kaşığı sirke içeren bir içecek tüketenlerin vücut ağırlığı, visseral yağ bölgesi, bel çevresi ve serum trigliserit düzeylerinin aynı içeceği içmeyenlere göre daha düşük olduğunu gözlemlendi. Bu kişiler sirkenin yarısını kahvaltıda, kalanını akşam yemeğinde içtiler.