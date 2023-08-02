Beyazlardaki lekeleri tek hamlede çıkarıyor! Bu ev yapımı karışım çamaşır suyu kadar etkili...

Renkli kıyafetlerde kullanılan kumaş boyalarının beyazlara bulaşmasını önlemek için renkliler ve beyazları ayırsak da zaman zaman beyazların rengindeki değişimi önlemek zorlu olabilir.
Ter ve kir gibi etkenler ne kadar yıkansa da temiz beyazların solgun görünmesine neden olabilir. Ancak bu yöntem adeta çamaşır suyu gibi etki ederek ilk günkü beyazlıklarına kavuşmalarını sağlayabilir. Üstelik güçlü kimyasal maddeler kullanmanıza da gerek kalmaz.
BEYAZLARI ESKİ PARLAKLIĞINA KAVUŞTURAN YÖNTEM
Karbonat ve hidrojen peroksit çamaşırları beyazlatmak, kokuları gidermek, yüzeyleri dezenfekte etmek ve çok daha fazlası için güvenle birleştirilebilir veya ayrı ayrı kullanılabilir.
Giysileri beyazlatmak ve lekeleri çıkarmak için, giysileri bir kaba veya yeterince büyük bir kap yoksa küvete koyarak başlayın ve üzerini ılık suyla doldurun.
Giysileri "parlatmaya ve dezenfekte etmeye" yardımcı olacağından kaba hidrojen peroksit ekleyin.
Daha sonra üzerine karbonat dökülmelidir. Bu, giysilerdeki "kötü kokuyu gidermek ve parlatmak" için gereklidir.
Yağ bazlı lekeleri çıkarmak isteyenler için karışıma daha sonra bulaşık deterjanı eklenmelidir.
Giysileri birkaç saat bekletin. Yeterince uzun süre karışımın içerisinde bırakıldıktan sonra, beyazlarınızı her zamanki gibi standart bir programda çamaşır makinesine koyun. Ardından aradaki farka siz bile inanamayacaksınız.