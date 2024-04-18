Beyazlardaki sarı lekeleri anında çıkaran yöntem! Çamaşır suyuna gerek kalmıyor...

"Bu basit yöntem beyazlarınızın daha beyaz ve parlak görünmesini sağlıyor. Çoraplar, tişörtler ve nevresimler için mükemmel."

Şöyle dedi "Beyaz kıyafetlerinizin yeniden yeni görünmesini nasıl sağlarsınız? Soluk renkli beyaz kıyafetlere veda edin."

Öncelikle eski beyazlığına kavuşturmak ya da lekesini çıkarmak istediğiniz beyaz renkli kıyafetinizi bir kaba koyun. Ardından üzeri tamamen suya batıncaya kadar ılık su dökün.

Daha sonra çeyrek bardak hidrojen peroksit (parlatmak ve dezenfekte etmek için), bir bardak karbonat (kokuyu gidermek ve parlatmak için) ve bir çay kaşığı bulaşık sabunu ekleyin.