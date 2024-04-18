Beyazlardaki sarı lekeleri anında çıkaran yöntem! Çamaşır suyuna gerek kalmıyor...

Lekeler beyaz çamaşırlara, özellikle de tişörtler ve çoraplarda çıkması çok daha zor bir hal alıyor.
Beyaz çamaşırların çamaşır suyu olmadan nasıl yıkanacağını bilmek, yaygın olarak görülen ter, kir, yiyecek veya içecek lekelerini çıkarmak için önemlidir.
Beyazlar ve parlak renkli kumaşlar hiçbir sebep olmadan zamanla sararabilir, soluklaşabilir veya matlaşabilir.
Koyu renkli kumaş boyalarının beyazlara bulaşmasını önlemek için kıyafetlerinizi nasıl düzgün şekilde yıkayacağınızı bilseniz bile, bir miktar renk solması neredeyse kaçınılmazdır.
Bir temizlik uzmanı beyazlarınızı her zamankinden daha "parlak" hale getirecek üç bileşenli "güçlü" bir karışım paylaştı.
Şöyle dedi "Beyaz kıyafetlerinizin yeniden yeni görünmesini nasıl sağlarsınız? Soluk renkli beyaz kıyafetlere veda edin."
"Bu basit yöntem beyazlarınızın daha beyaz ve parlak görünmesini sağlıyor. Çoraplar, tişörtler ve nevresimler için mükemmel."
Öncelikle eski beyazlığına kavuşturmak ya da lekesini çıkarmak istediğiniz beyaz renkli kıyafetinizi bir kaba koyun. Ardından üzeri tamamen suya batıncaya kadar ılık su dökün.
Daha sonra çeyrek bardak hidrojen peroksit (parlatmak ve dezenfekte etmek için), bir bardak karbonat (kokuyu gidermek ve parlatmak için) ve bir çay kaşığı bulaşık sabunu ekleyin.
"Bu güçlü karışım lekeleri kaldırır ve beyazlarınızın daha parlak görünmesini sağlar."
Lekeye bağlı olarak bulaşık sabunu, yalnızca yağ bazlı lekeleri çıkarırken ihtiyaç duyulduğundan diğer kıyafetlerde kullanımına gerek yoktur.