Beypazarı'nda kadınların el emeği ikramlar

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nın geleneksel lezzeti sarma, usta ellerde hazırlanıyor. Bayramların vazgeçilmez ikramlıkları arasında bulunan, etli ve zeytinyağlı olarak 2 farklı sunumda hazırlanan sarmayı yaparken püf noktalarına da dikkat edilmesi gerekiyor. Yıllardır yaprak sarma yapan Havva Taşçıoğlu, meşhur sarmayı hem yaptı hem de önemli noktaları anlattı

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 03.05.2022 09:32

Tarihle ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bayram hazırları için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Ramazan Bayramı'nda çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan Beypazarı'nda geleneksel lezzetler için yoğun mesai yapılıyor. Beypazarı'nın meşhur yemeklerinden olan yaprak sarmalar da sofraları süslemeye hazırlanıyor.

Bu işe yıllarını vermiş ev hanımları tarafından özenle sarılan, hazırlıkları bir gün öncesinden başlayan sarmalar, Beypazarı'nda hem bayramlarda hem de düğünlerde hünerli bir şekilde yapılıyor. Beypazarı'nın yıllardır süren geleneksel bir yemeği olan sarmayı yaparken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Havva Taşçıoğlu, sarmayı kısık ateşte ve güveçte pişirmenin bu işin püf noktası olduğunu vurguladı.





"Kafa soğanı olmazsa olmaz"

Taşçıoğlu, Beypazarı'nda doğup büyüdüğü için bu işte ustalaştığını, sarma geleneğinin sürmesi için sarma yapımını çocuklarına da öğrettiklerini belirtti. Taşçıoğlu, "Önce pirincimizi yıkadık, pirincimizi koyacağız. Salça koyuyoruz. Kafa soğanı olmazsa olmaz. Varsa yeşil soğan kullanılabilir olmayan kafa soğan kullanabilir. Sırasının hiçbir önemi yok. Karıştıracağız hepsini. Ölçüsünü biz çok ediyoruz" dedi.