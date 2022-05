Beypazarı’nda kadınların el emeği ikramlar

"Biz bunu her bayramda, evimizde kışın devamlı yaparız"

Taşçıoğlu, meşhur sarmayı her zaman yaptıklarını ve misafirlere ikram ettiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Biz bunu her bayramda, evimizde kışın devamlı bunu yaparız. Ramazanlarda misafirlerimize. Yaprak sarması doğal bizim burada. Devamlı misafirlerimize ikram ederiz. Biz yaprağımızı salamura yaparız hemen ocağa atarız yeşilken. Hemen alır onu şişeye basarız ağzını kapatırız. Biz bunu alırız buzluğa koyarız. Hemen haşlarız poşetin içine koyarız, yatırırız güzelce. Buzdolabına koyarız, bir gün önce çıkarırız. Kendi kendine erir. Al güzelce sar ye."