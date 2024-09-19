Biber Nasıl Kurutulur? Kapya, Yeşil ve Dolmalık Biber Kuruturken Çürümemesi İçin Ne Yapmak Gerekir?

Biber sağlığa pek çok faydası bulunan bir besindir. Yüksek C vitamini ve içerdiği antioksidanlar ile kişinin ihtiyacı olan pek çok değeri karşılayıp hastalıklara karşı bağışıklığın kuvvetlenmesine katkıda bulunur. Düzenli aralıklarla tüketilmesi önerilen biber ayrıca son derece lezzetlidir. Kurutulup devamlı tüketilmesi için biber nasıl kurutulur, Kapya, Yeşil ve Dolmalık Biber Kuruturken Çürümemesi İçin Ne Yapılır sorularının yanıtı bilinmelidir.

Biber Nasıl Kurutulur?

Kapya, yeşil ve dolmalık biberleri kurutmak için aşağıdaki adımlar sırası ile izlenebilir.

İşe başlamadan önce biberler güzelce yıkanmalı ve ardından kurutulmalıdır. Dış yüzeyin tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra biberler doğranmalıdır. Tercihe bağlı olarak bütün şekilde de bırakılabilir. Biberler en yaygın yöntem olarak güneşte doğal haliyle kurutulmaya bırakılır. Temiz bir alanda güneşe serilen biberleri eşit şekilde yerleştirdikten sonra gün içinde birkaç kez çevirmek yeterli olacaktır. Bu şekilde biberlerin tamamı eşit biçimde kuruyacaktır. Genellikle biberlerin boyutlarına, hava koşuluna ve güneşin yoğunluğuna bağlı olarak kuruma süresi belirlenir. Fakat en genel haliyle biberler 1-2 hafta içerisinde kurumaktadırlar. Biberlerin tamamen kuruduğunu anlamak için esnekliklerini tamamen kaybetmeleri ve suyunun büyük oranda azaldığından emin olmak gerekir. Eğer biberleri doğal yöntemle kurutacak bir alan yoksa bu işlem kurutucu aracılığıyla yapılabilir. Biberler kurutma makinesine yerleştirilip kullanım kılavuzuna göre hareket edilmelidir. En son aşama olarak kurulmuş biberler hava geçirmeyen bir kapta saklanırlar. Biberleri buzdolabı ya da dondurucuda saklamak tazeliklerini daha uzun süre korumalarına yardımcı olacaktır.

Kapya, Yeşil ve Dolmalık Biber Kuruturken Çürümemesi İçin Ne Yapılır?

Kapya, yeşil ve dolmalık biberlerin çürümemesi adına ilk önce kurutma işlemi yapılırken kurutulan biberlerin hava geçirmeyen bir kapta muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca biberleri buzdolabında ya da dondurucu da saklamak da daha uzun süre çürümeden taze kalmalarını sağlayacaktır.

Ayrıca biberlerin kurutma esnasında nemden etkilenmemesi de çok önemlidir. Biberleri kuruturken saklamak için kullanılan kabın kapalı bir kap ya da torba olmasına özen gösterilmelidir.

Biberler nemden ne kadar korunursa o kadar uzun ömürlü olacak ve çürümeyeceklerdir.