Bilmeden yaptığınız bu şey lavaboyu anında tıkıyor! Asla dökmeyin...

Yaptığınız yemeklerden kalan yağları, kızartma yağlarını lavabo içine döktüğünüzde anında lavabonuzu tıkayabilir. Özellikle yağ döktükten sonra üzerine soğuk bir su dökerseniz, yağın borunun içinde kalıp gibi olmasını sağlarsınız. Peki tıkanmış bir lavabo nasıl açılır? Gelin birlikte bir bakalım.
LAVABO AÇICI FIRÇA
Lavabo tıkanıklığını açmak için bir piston kullanmak eski bir teknik olsa da, gider tıkanıklıklarıyla başa çıkmak için hala oldukça etkili bir yöntemdir.Lavabonun daldırılması, tahliye açıklığının etrafında sıkı bir vakum sızdırmazlığı oluşturur ve böylece sıkışan tıkanıklıkları ve suyu tahliye açıklığına doğru çeker. Yağlar soğuduktan sonra katılaştığından, piston, tahliye borularını tıkayan diğer döküntü türlerini yerinden çıkardığı gibi onları etkili bir şekilde uzaklaştırır.
DETERJAN KULLANIMI
Yağ birikintilerini temizlemenin bir başka yöntemi de bunları deterjanlarla seyreltmektir. Bir deterjan yoğunluğunu seyreltir, bu da kanalizasyona atılmalarını kolaylaştırır. Bu yöntemde bir bardak deterjan alın ve kaynar su ile karıştırın.
Ardından çözeltiyi etkilenen lavaboya dökün. Sıcak su, katılaşan yağları yumuşatırken deterjan onları parçalayacaktır. Ardından, sıcak su musluğunu açarak birkaç dakika lavaboya sıcak su akıtın. Bunu yapmak, tahliyeyi iyice boşaltacaktır. Lavabo giderini biraz ılık suyla yıkamazsanız, geride kalan yağ birikintileri yeniden sertleşebilir ve gideri bir kez daha tıkayabilir.
YAĞ TIKANIKLIĞI NASIL ÖNLENİR?
Mutfakta günlük olarak kullanılan yemeklik yağlar, giderlerdeki tıkanmaların önemli bir nedenidir. Zeytinyağı ve bitkisel yağ gibi yemeklik yağlar asla çöp kutusuna veya lavabo giderine atılmamalıdır.
Aslında, asla herhangi bir kanalizasyona dökülmemelidirler. Yemeklik yağı oluşturan bileşiklerin bir parçası olan yağlar, soğuk su ile temas ettiğinde sertleşir.
Yağlar pişirilirken ısıtılır. Drenaj borusundaki soğuk suyla temas ettiklerinde katılaşma eğilimindedirler. Katılaşmış yağlar, tahliye borularında sert tortular oluşturur.
Katılaşmış tortular tahliyeyi engeller. Yemeklik yağı atmanın en iyi yolu, onu sızdırmaz bir kavanoz veya şişeye döküp yağlar pıhtılaştıktan sonra çöp kutusuna atmaktır. Bu şekilde giderleriniz yağdan arındırılmış olacaktır.