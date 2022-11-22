Bilmeden yaptığınız bu şey lavaboyu anında tıkıyor! Asla dökmeyin...

Yaptığınız yemeklerden kalan yağları, kızartma yağlarını lavabo içine döktüğünüzde anında lavabonuzu tıkayabilir. Özellikle yağ döktükten sonra üzerine soğuk bir su dökerseniz, yağın borunun içinde kalıp gibi olmasını sağlarsınız. Peki tıkanmış bir lavabo nasıl açılır? Gelin birlikte bir bakalım.

Lavabo tıkanıklığını açmak için bir piston kullanmak eski bir teknik olsa da, gider tıkanıklıklarıyla başa çıkmak için hala oldukça etkili bir yöntemdir.Lavabonun daldırılması, tahliye açıklığının etrafında sıkı bir vakum sızdırmazlığı oluşturur ve böylece sıkışan tıkanıklıkları ve suyu tahliye açıklığına doğru çeker. Yağlar soğuduktan sonra katılaştığından, piston, tahliye borularını tıkayan diğer döküntü türlerini yerinden çıkardığı gibi onları etkili bir şekilde uzaklaştırır.

DETERJAN KULLANIMI

Yağ birikintilerini temizlemenin bir başka yöntemi de bunları deterjanlarla seyreltmektir. Bir deterjan yoğunluğunu seyreltir, bu da kanalizasyona atılmalarını kolaylaştırır. Bu yöntemde bir bardak deterjan alın ve kaynar su ile karıştırın.

Ardından çözeltiyi etkilenen lavaboya dökün. Sıcak su, katılaşan yağları yumuşatırken deterjan onları parçalayacaktır. Ardından, sıcak su musluğunu açarak birkaç dakika lavaboya sıcak su akıtın. Bunu yapmak, tahliyeyi iyice boşaltacaktır. Lavabo giderini biraz ılık suyla yıkamazsanız, geride kalan yağ birikintileri yeniden sertleşebilir ve gideri bir kez daha tıkayabilir.