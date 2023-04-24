Bıngıldak Ne Zaman Kapanır? Bebeklerin Bıngıldağı Ne Zaman Kapanır, En Geç Kaç Aylıkken Sertleşir?

Bıngıldak ne zaman kapanır araştırması sağlık kapsamında yapılabileceği gibi genel kültür ekseninde de yapılabilir. Bebeklerin bıngıldağı ne zaman kapanır sorusuna cevap bulunduğunda anne-babaların konu ile ilgili merakı da giderilecektir. Bebeklerde bıngıldak ne zaman sertleşir sorusunun cevabı için bilimsel kaynaklardan da istifade edebilirsiniz. Bebeklerde bıngıldak en geç ne zaman kapanır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bıngıldak Ne Zaman Kapanır?

Bıngıldak, bebekler doğduktan sonra bebeğin kafasının arka kısmında bulunan yumuşak tabakadır. Bu yumuşak yapı zaman içerisinde kapanır. Yumuşak yapı bir nevi, bebeğin kafasını dış etkilerden koruyan zırh görevi görmektedir.

Zaman içerisinde kapanan bıngıldak çukurunun hangi dönemde kapanacağı, yeni anne-baba olmuş kişilerin merak ettiği konuların başında gelir. Kıkırdak yapıda olan bıngıldak, genellikle bebek 1-1,5 yaşına geldiğinde kapanır. Bu da bebeğin 12-18 aylık dönemine denk gelir. Bazı bebeklerde bıngıldağın kapanması 2 yaşı bulabilir. Söz konusu gecikme, bebeğin gelişiminde olumsuz bir durum olduğunu göstermez.

Bebeklerde Bıngıldak En Geç Ne Zaman Kapanır?

Bebek doğduktan sonra kafasının ön ve arka kısmında iki adet yumuşak yapı görülür. Ön kısımda bulunan ön bıngıldak genellikle 3 ay içinde kapanır. Arka bıngıldağın kapanması ise 18 ayı hatta 24 ayı bulabilir. Bıngıldağın erken kapanması halinde bebekte bir kısım gelişim sorunları görülebilir. Beyin gelişiminin gecikmesi ve fonksiyon kaybı gibi hususlar, söz konusu problemlerin başında gelir.