Bir albinonun gözünden dünya: "En çok zorlayan şey..."

Kalıtsal, nadir görülen ancak bulaşıcı olmayan bir rahatsızlık olan albinizm, saçta, deride ve gözlerde "melanin" pigmentinin eksikliğinden kaynaklanıyor. Genellikle beyaz deriye sahip olan albinizmli kişiler, cilt kanserine karşı oldukça savunmasız olmalarının yanı sıra doğuştan gelen az görme sorunuyla da mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Kuzey Amerika ve Avrupa'da her 17 ila 20 bin kişiden birinde albinizmin bir türü olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan biri de Ankara'da yaşayan Albinizm Derneği ve Nadir Hastalıklar Federasyonu Ankara Temsilcisi Papatya Ceren Bal. Özel bir şirkette çalışan 35 yaşındaki Bal, günlük hayatında işten geriye kalan zamanlarını spor yaparak, dernek faaliyetleriyle ilgilenerek ve doktora bilim sınavı için çalışarak geçiriyor.

Hukuk Fakültesi mezunu olan Bal'ın en büyük hayali ise akademisyen olarak uluslararası çalışmalar yürütmek.