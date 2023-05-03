Bir daha o lekeyi görmeyeceksiniz! Klozetteki sararmayı tek seferde bitiren o malzeme

Lekeleri çıkarmak için kaseyi tuvalet fırçasıyla ovarak bitirin. Durulamak için tuvaleti yıkayın.

Boraks, tuvalet ve diğer sıhhi tesisat armatürlerindeki sert su lekelerini temizlemek için etkili bir şekilde kullanılabilen çok amaçlı harika bir temizlik ürünüdür.

Tuvaleti Düzenli Olarak Temizleyin

Sert su tuvalet lekelerini önlemek için sert ve maliyetli kimyasallar kullanmaya gerek yoktur. Boraks, sirke ve kabartma tozu, temizlik ve dezenfeksiyon için harika bir iş çıkarır. Düzenli olarak kullanıldığında sert su lekelerinin oluşmasını engellerler.

Tuvaletinizi temiz tutmaya ve sert su birikmesinden uzak tutmaya yardımcı olmak için , sert suyu yumuşatmaya yardımcı olabilecek Boraks ile düzenli temizlik yapmayı deneyin. Her temizlikte sadece 1/4 fincan Boraks kullanın.