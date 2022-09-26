Bir gecede meyve sineklerinden kurtaran yöntem! Yemek kaşığıyla bir ölçek eklediğinizde…

Yiyecekleri uzun süre tüketmiyor ve dışarıda bırakıyorsanız, bu durum anında sineklerin toplanmasına neden olacaktır. Peki bu sineklerden nasıl kurtuluruz öyleyse gelin birlikte bir bakalım. Bir bitki uzmanı olan Deborah Looi'nin uzmanlığı, meyve sineklerinden nasıl sonsuza kadar kurtulabileceğinize dair bazı tüyolar var. Elma sirkesi kullanmak, doğal bir kovucu oluşturmak için kullanılabileceğinden, meyve sineklerinden kurtulmanın en basit yollarından biri olabilir. Bir sprey şişesine suyla karışımı koyun ve sorunlu alan üzerinde çalışmaya başlayın. Deborah şöyle açıkladı: "Elma sirkesi doğal bir sinek öldürücüdür. Bir sprey şişesine bir yemek kaşığı sirke ekleyin ve meyve sineğinin bulaştığı bölgelere püskürtün."
KENDİ MEYVE SİNEĞİ KAPANINI YAP
Mağazalara gidip pahalı bir sinek kapanı satın almanıza gerek yok, evde kalan eşyalarla kendinize ait bir tuzak yapabilirsiniz. Deborah, "Küçük bir cam kavanozu suyla doldurup 1 çay kaşığı şeker ekleyerek basit bir meyve sineği kapanı yapabileceğinizi söylüyor.
Bu tamamlandığında, sorunlu alana yerleştirin ve çok geçmeden hızlı bir şekilde sonuca ulaşacaksınız. Ayrıca Deborah bu detayıda ekledi: "Kavanozu meyve sineklerini gördüğünüz yerin yakınına koyun ve birkaç gün içinde sineklerin şekerli suda boğulduğunu göreceksiniz"
BORİK ASİT
Borik asit, bir dizi ev zararlısıyla mücadele etmek için kullanılabilir, ancak özellikle meyve sinekleriyle mücadele etmekte çok başarılıdır. Deborah, "Borik asit, çoğu eczanede veya bakkalda bulunabilen başka bir doğal sinek öldürücüdür, sadece istila edilen alanların etrafına serpin veya suya ekleyin, böylece bitkiler tarafından emilir ve meyve sineklerini öldürür."