Bir gecede meyve sineklerinden kurtaran yöntem! Yemek kaşığıyla bir ölçek eklediğinizde…

Yiyecekleri uzun süre tüketmiyor ve dışarıda bırakıyorsanız, bu durum anında sineklerin toplanmasına neden olacaktır. Peki bu sineklerden nasıl kurtuluruz öyleyse gelin birlikte bir bakalım. Bir bitki uzmanı olan Deborah Looi'nin uzmanlığı, meyve sineklerinden nasıl sonsuza kadar kurtulabileceğinize dair bazı tüyolar var. Elma sirkesi kullanmak, doğal bir kovucu oluşturmak için kullanılabileceğinden, meyve sineklerinden kurtulmanın en basit yollarından biri olabilir. Bir sprey şişesine suyla karışımı koyun ve sorunlu alan üzerinde çalışmaya başlayın. Deborah şöyle açıkladı: "Elma sirkesi doğal bir sinek öldürücüdür. Bir sprey şişesine bir yemek kaşığı sirke ekleyin ve meyve sineğinin bulaştığı bölgelere püskürtün."