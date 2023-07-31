Bir Kilo Pirinçten Kaç Kişilik Pilav Çıkar? 1 Kg Pirinçten Kaç Porsiyon Pilav Olur?

Pirinç, açık olarak satılabileceği gibi marketlerde kapalı ambalajlarda satılan bir üründür. Bir kilo pirinç yaygın olarak satılan ürünler olduğu gibi 2 ya da 5 kiloluk ambalajlar da vardır. Satın alınan pilavlık pirinçten kaç porsiyon çıkacağı, mutfakta işleri kolaylaştıran bir husustur. Pirinçten porsiyon hesabı yapılırken su bardağından istifade edilir. 1 kilo pirincin kaç bardak yaptığı bilinirse işleriniz büyük ölçüde kolaylaşacaktır.

Bir Kilo Pirinçten Kaç Kişilik Pilav Çıkar?

1 kilo pirinçten kaç kişilik pilav çıkacağı, mutfakta işleri kolaylaştıran bir bilgidir. Pilavda porsiyon hesabı yapılırken su bardağından istifade edilir. 1 su bardağı pirinç 250 gramdır. 250 gram pirinçten de 4 kişilik pilav çıkar. Doğal olarak 1 kilo pirinçten 16 kişilik pilav çıkacaktır. Bu hesabı bildiğinizde misafirleriniz için pilav hazırlamak çok daha pratik olacaktır. Örneğin 8 kişilik misafiriniz varsa 1 kilo pirincin yarısını kullanarak pilavınızı hazırlayabilirsiniz.

1 Kg Pirinçten Kaç Porsiyon Pilav Olur?

1 su bardağı pirinçten 4 kişilik pilav çıkar. Pilav yapılırken su oranının da doğru ayarlanması çok önemlidir. 1 su bardağı pirinç için 1,5 su bardağı su yeterli olacaktır. Suyun eksik kalması halinde pilav yeterince pişmeyecektir. Suyun fazla olması durumunda ise pilav lapa olacaktır. Her ikisi de istenmeyen bir durumdur. Pilav pişirilmeden önce pirincin yıkanması da kritik hususlardan biridir. nişastası yıkanan pirinç daha berrak olacaktır.