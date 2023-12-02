Bir saat bekletin yeter! Kalıplaşmış kirleri tek harekette söküyor: İlk günkü kadar parlak fırının sırrı...

Evde bulunan doğal temizlik ürünlerini kullanabilirsiniz. Örneğin, limon suyu, sirke, karbonat gibi malzemelerle temizlik yapabilirsiniz. Herhangi bir temizlik yöntemini uygulamadan önce fırının elektrik bağlantısını kesmeyi ve fırını soğumasını beklemeyi unutmayın. Ayrıca, fırın üreticisinin önerilerine uyun ve fırınınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin.