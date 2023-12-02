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Bir saat bekletin yeter! Kalıplaşmış kirleri tek harekette söküyor: İlk günkü kadar parlak fırının sırrı...

Fırın temizliği, günlük yaşamdaki en zorlu temizlik rutinlerinden biri. Kurumuş yağ lekeleri, sıçrayan soslar veya uzun zamandır bekleyen yağ birikimleri... Tüm bunlardan kurtulmak için ihtiyacınız olan tek şey, basit birkaç "doğal ürünlerden" ibaret! Kolay temizlik formüllerini bir arada değerlendirerek fırın temizliğini işkence olmaktan çıkarabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 02.12.2023 08:29
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Bir saat bekletin yeter! Kalıplaşmış kirleri tek harekette söküyor: İlk günkü kadar parlak fırının sırrı...

Fırın temizliği, sağlık ve güvenlik açısından önemli olabilir. Fırın temizliğini en hızlı ve doğal şekilde gerçekleştirmek için uygulanacak o yöntemler! İşte detaylar...

SİRKE VE KARBONAT KARIŞIMI

  • Bir kaba birkaç yemek kaşığı karbonat ve su ekleyin, koyu bir macun oluşturun.
  • Fırınınıza bu karbonat macununu sürün.
  • Ardından beyaz sirkeyi püskürtün ve kabarcıkların oluşmasını bekleyin.
  • Birkaç saat bekledikten sonra bir spatula veya ıslak bir bezle karışımı temizleyin.

LİMON SUYU VE TUZ

  • Bir kapta limon suyu ve tuzu karıştırın, bir macun elde edene kadar ekleyin.
  • Fırın iç yüzeyine bu karışımı sürün ve birkaç saat bekleyin.
  • Ardından bir spatula veya bezle temizleyin.

BUHAR TEMİZLİĞİ

  • Fırınınıza bir miktar su ve limon dilimleri ekleyin.
  • Fırını 200°C'ye kadar ısıtın ve buhar oluşturmasını sağlayın.
  • Buharın fırın içinde dolaşmasına izin verin, ardından fırını kapatın ve soğumasını bekleyin.
  • Sonrasında nemli bir bezle iç yüzeyi silin.

Evde bulunan doğal temizlik ürünlerini kullanabilirsiniz. Örneğin, limon suyu, sirke, karbonat gibi malzemelerle temizlik yapabilirsiniz. Herhangi bir temizlik yöntemini uygulamadan önce fırının elektrik bağlantısını kesmeyi ve fırını soğumasını beklemeyi unutmayın. Ayrıca, fırın üreticisinin önerilerine uyun ve fırınınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin.

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