Bir saat bekletin yeter! Kalıplaşmış kirleri tek harekette söküyor: İlk günkü kadar parlak fırının sırrı...

Fırın temizliği, sağlık ve güvenlik açısından önemli olabilir. Fırın temizliğini en hızlı ve doğal şekilde gerçekleştirmek için uygulanacak o yöntemler! İşte detaylar...
SİRKE VE KARBONAT KARIŞIMI
LİMON SUYU VE TUZ
BUHAR TEMİZLİĞİ
Evde bulunan doğal temizlik ürünlerini kullanabilirsiniz. Örneğin, limon suyu, sirke, karbonat gibi malzemelerle temizlik yapabilirsiniz. Herhangi bir temizlik yöntemini uygulamadan önce fırının elektrik bağlantısını kesmeyi ve fırını soğumasını beklemeyi unutmayın. Ayrıca, fırın üreticisinin önerilerine uyun ve fırınınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin.