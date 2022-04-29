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Bir tutam yeter! Her zaman kıtır kıtır ve küflenmeyen turşunun sırrı

Yumuşayan turşularda küf oluştuğu uzun zamandır biliniyor. Genelde turşu suyunun üzerindeki beyazlık, küflenmenin en büyük belirtisi. Sağlığa oldukça zararlı olmasının yanı sıra tüm turşuların da çöpe gitmesine neden olan bu durumu engellemenin ise aslında çok basit bir yöntemi bulunuyor.

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Giriş Tarihi: 29.04.2022 09:05
Bir tutam yeter! Her zaman kıtır kıtır ve küflenmeyen turşunun sırrı

Turşudaki küf zehirlenme vakalarına neden olabilir. Bu nedenle turşu suyu üzerindeki beyazlıkları görür görmez tüketmeyi kesmeniz gerekiyor. Faydalı bakterileri de yok eden bu küf, aynı zamanda yumuşayan turşuların da en büyük sebebi.

PÜF NOKTASI MAYDANOZ

Turşunun küflenmemesi ve bozulmaması için birkaç mutfak sırrı yeterlidir. Dayanma süresini uzatması sayesinde maydanoz, turşu yaparken vazgeçilmeniz olacak. Böylece sebzelerin küflenmesi de engellenmiş olacaktır.

Ayrıca turşuları serin yerde muhafaza etmeyi de unutmayın ve tuz, su ve sirke oranı da bir turşunun yapım sürecindeki en önemli detaylardan biri. Oranlarının dengesiz olması, küflenmenin de en büyük sebeplerinden birine dönüşebilir.

Tuz kullanımının ne kadar olduğu da bu noktada öne çıkıyor. Az kullanılan tuz, fermentasyon sürecini tehlikeye atarken fazla kullanılan tuz çürümeye neden olarak her iki şartta da küflenmenin önü açar.

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