Bir zararı daha çıktı! Sosyal medyayı yoğun kullananlarda bu risk daha fazla...

İskoçya'da araştırmacılar, çocuk ve gençlerde sigara, alkol, madde kullanımı ile kumar gibi zararlı alışkanlıkların, sosyal medya kullanımıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. İskoçya'daki Glasgow ve Strathclyde üniversiteleri ile Halk Sağlığı Kurumundan bir araştırma ekibi, sosyal medyanın 10 ile 19 yaş arası çocuk ve gençler üzerine etkisini inceledi.

AA Giriş Tarihi: 01.12.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 10:34 PAYLAŞ ABONE OL

Yaş ortalaması 15 olan 1,4 milyona yakın çocuk ve gencin katılımıyla, 1997-2022 yıllarındaki veriler ışığında çalışmalar yürüten araştırmacılar, günlük sosyal medya kullanımının, alkol, madde ve sigara kullanımında artış ihtimaliyle ilişkisi olduğunu belirledi.

Araştırmaya göre, sosyal medyayı sık kullananlarda, daha az sıklıkla kullananlara kıyasla yüzde 48 daha fazla alkol tüketme, yüzde 28 daha fazla madde ve yüzde 85 daha fazla sigara kullanma alışkanlığı gözlendi.