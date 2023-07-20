Birden fazla yastıkla uyumak sağlıklı mı? Uzmanlar araştırma sonuçlarını açıkladı…

Kaç yastıkla uyumanız gerektiğine dair katı bir kural yoktur ancak başınızın altında birden fazla yastıkla zararlı olabilir.
Hiç tam bir gece uykusu uyuduktan sonra ağrıyan bir sırt veya boyun ağrısı ile uyandığınız oldu mu? Bunun için yatağınızı suçlayabilirsiniz, ancak asıl suçlu yastığınız olabilir. Özellikle de başınızın altına iki veya daha fazla yastık koyuyorsanız.
Birden fazla yastıkta uyumak boynunuzun öne veya yana doğru bükülmesine neden olabilir. Omurganızın doğal hizasını bozar ve siz uyumaya çalışırken veya sabah kalktığınızda rahatsızlığa neden olabilir. Gerilim tipi baş ağrılarına bile yol açabilir.
İdeal bir uyku pozisyonu ve sırtınızdaki, boynunuzdaki ve omuzlarınızdaki gerginliğin bir kısmını almak için ihtiyacınız olan tek şey başınızın altına bir yastık koymaktır.
Ancak bu, yattığınızda yastıklarınızın geri kalanını yere atmanız gerektiği anlamına gelmez. Yan uyuyan biriyseniz , dizlerinizin arasına bir yastık yerleştirmek de uyum sağlamaya yardımcı olabilir ve daha fazla rahatlık sağlayabilir. Sırt ağrısını hafifletmek için dizlerinizin altına bir yastık koyarak sırt üstü uyumayı da deneyebilirsiniz.
Nasıl uyuduğunuza bağlı olarak, omurganızı hizada tutmak için bacaklarınızın arasına veya sırtınızın altına birden fazla yastık kullanmak iyi olabilir. Ancak, genel olarak, konu başınızı doğru pozisyonda tutmak olduğunda, tek bir yastık idealdir.