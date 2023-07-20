Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Birden fazla yastıkla uyumak sağlıklı mı? Uzmanlar araştırma sonuçlarını açıkladı…

Birden fazla yastıkla uyumak sağlıklı mı? Uzmanlar araştırma sonuçlarını açıkladı…

Bazı insanlar için uyumak için en ideal şekil yastıklarla çevrili olmaktır. İnsanı güvende ve huzurlu hissettiren bu durumun sağlığınız için bir zararı olup olmadığını ise bilim insanları anlattı…

Giriş Tarihi: 20.07.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 15:32
ABONE OL
Birden fazla yastıkla uyumak sağlıklı mı? Uzmanlar araştırma sonuçlarını açıkladı…

Kaç yastıkla uyumanız gerektiğine dair katı bir kural yoktur ancak başınızın altında birden fazla yastıkla zararlı olabilir.

Hiç tam bir gece uykusu uyuduktan sonra ağrıyan bir sırt veya boyun ağrısı ile uyandığınız oldu mu? Bunun için yatağınızı suçlayabilirsiniz, ancak asıl suçlu yastığınız olabilir. Özellikle de başınızın altına iki veya daha fazla yastık koyuyorsanız.

Birden fazla yastıkta uyumak boynunuzun öne veya yana doğru bükülmesine neden olabilir. Omurganızın doğal hizasını bozar ve siz uyumaya çalışırken veya sabah kalktığınızda rahatsızlığa neden olabilir. Gerilim tipi baş ağrılarına bile yol açabilir.

İdeal bir uyku pozisyonu ve sırtınızdaki, boynunuzdaki ve omuzlarınızdaki gerginliğin bir kısmını almak için ihtiyacınız olan tek şey başınızın altına bir yastık koymaktır.

Ancak bu, yattığınızda yastıklarınızın geri kalanını yere atmanız gerektiği anlamına gelmez. Yan uyuyan biriyseniz , dizlerinizin arasına bir yastık yerleştirmek de uyum sağlamaya yardımcı olabilir ve daha fazla rahatlık sağlayabilir. Sırt ağrısını hafifletmek için dizlerinizin altına bir yastık koyarak sırt üstü uyumayı da deneyebilirsiniz.

Nasıl uyuduğunuza bağlı olarak, omurganızı hizada tutmak için bacaklarınızın arasına veya sırtınızın altına birden fazla yastık kullanmak iyi olabilir. Ancak, genel olarak, konu başınızı doğru pozisyonda tutmak olduğunda, tek bir yastık idealdir.

SON DAKİKA SON DAKİKA