Birden fazla yastıkla uyumak sağlıklı mı? Uzmanlar araştırma sonuçlarını açıkladı…

Hiç tam bir gece uykusu uyuduktan sonra ağrıyan bir sırt veya boyun ağrısı ile uyandığınız oldu mu? Bunun için yatağınızı suçlayabilirsiniz, ancak asıl suçlu yastığınız olabilir. Özellikle de başınızın altına iki veya daha fazla yastık koyuyorsanız.