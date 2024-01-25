Bisiklet Sürmek Kaç Kalori Yakar? Günde 1 Saat Bisiklet Sürmek Ayda Kaç Kilo Verdirir?

Bisiklet sürmek bir defa öğrenildiğinde artık hayat boyu keyifli ve etkili bir ulaşım aracı olarak kişilerin hayatında yer almaktadır. Harika bir kardiyo egzersizi olan bisiklet spor salonlarında da kardiyo olmazsa olmaz denilen aletlerdendir. Bisikletin bu kadar popüler bir kardiyo aleti olması bisiklet sürmek kaç kalori yakar ve günde 1 saat bisiklet sürmek ayda kaç kilo verdirir gibi soruların ortaya çıkmasına da neden olmaktadır.

Bisiklet Sürmek Kaç Kalori Yakar?

Bisiklet sürmenin kalori yakımına olan katkısı yadsınamaz. Özellikle diyet yapan bireylerin bu diyeti bisiklet ile desteklemeleri yağ yakımına son derece büyük katkılarda bulunacaktır.

Bilinmelidir ki bisiklet sürmedeki kalori yakımı bisikleti süren kişinin kilosuna, sürüş hızına, sürdüğü yolun engebesine göre önemli bir ölçüde değişkenlik gösterir.

Ortalama olarak bazı kalori hesaplamaları yapmak gerekirse bu hesaplamalar aşağıdaki şekilde olacaktır.

Düşük tempolu bir sürüş ile bir saatte 200-300 kalori

kalori Orta tempolu bir sürüş ile bir saatte 300-500 kalori

kalori Yüksek tempolu bir sürüş ile bir saatte 600 kalori

kalori Çok yüksek tempolu ya da dağ bisikleti sürüşüyle 1 saatte 800 kaloriye kadar çıkılabilir.

Günde 1 Saat Bisiklet Sürmek Ayda Kaç Kilo Verdirir?

Günde 1 saat bisiklet süren kişinin bisikleti sürme hızına, kendi vücut ağırlığına ve yaptığı diyete göre verilen kilo değişecektir. Ancak kaba bir hesap oluşturmak gerekirse günde 1 saat bisiklet süren bir kişinin ayda kaç kilo vereceği hesap edilebilir.

Günde 1 saat bisiklet süren kişinin 90 kilo olduğunu ve günde 3000 kalori aldığını hesap edersek, orta tempolu bir sürüş ile bisiklete binen birey günde 500 kalori yakar. Yani 500 kalorilik bir "kalori açığı" meydana gelir.

Günde 500 kalorilik bir açığın haftalık 0.5 kilogramlık bir zayıflamaya sebebiyet vermesi beklenir. Yani günde 1 saat bisiklet süren bir kişi ayda en az 2 kilo verir. Bisiklet süren kişi eğer sağlıklı bir diyet yaparak kalori açığını arttırırsa ayda 5-6 kiloyu da zorlanmadan verebilir.