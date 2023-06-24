Bitkilerin solmasının ardındaki asıl neden! Kısa sürede eski canlılığına kavuşması için gereken o malzeme…

BİTKİLERİN BAKIMINI TUTARSIZ YAPMAK

Çok seyahat ediyorsanız veya uzun saatler çalışıyorsanız, bitki bakmak sizin içib zorlu olabilir. Bitkinize nasıl bakacağınızı tam olarak bilmeli ve sürekli olarak onunla ilgilenmelisiniz. Onların da özel ihtiyaçları vardır ve hayatta kalabilmeleri için bu gereksinimlerin karşılanması gerekir.

Çiçek tasarımcısı Kaylyn Hewitt, bunun özellikle sulama söz konusu olduğunda bu durumun geçerli olduğunu söylüyor. "Bitkinizi araştırdığınızdan ve özel sulama gereksinimlerini anladığınızdan emin olun. Çoğu bitkinin farklı sulama programlarına ihtiyacı vardır ve her bitkiye uyan bir program yoktur."

MUSLUK SUYU KULLANMAK

Uzmanlara göre musluk suyu kullanışlı olabilir, ancak bitkiler için en uygun seçim değil. Damıtılmış, sodyum içermeyen su kullanmanız önerilir. Çünkü tuz birikmesi neredeyse tüm ev bitkileri için zehirlidir. Bu bitkinizi canlandıracak kolay bir değişimdir.