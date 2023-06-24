Bitkilerin solmasının ardındaki asıl neden! Kısa sürede eski canlılığına kavuşması için gereken o malzeme…

İşte profesyonellere göre, kaçınılması gereken bazı bitki bakımı hataları...
BİTKİLERİN BAKIMINI TUTARSIZ YAPMAK
Çok seyahat ediyorsanız veya uzun saatler çalışıyorsanız, bitki bakmak sizin içib zorlu olabilir. Bitkinize nasıl bakacağınızı tam olarak bilmeli ve sürekli olarak onunla ilgilenmelisiniz. Onların da özel ihtiyaçları vardır ve hayatta kalabilmeleri için bu gereksinimlerin karşılanması gerekir.
Çiçek tasarımcısı Kaylyn Hewitt, bunun özellikle sulama söz konusu olduğunda bu durumun geçerli olduğunu söylüyor. "Bitkinizi araştırdığınızdan ve özel sulama gereksinimlerini anladığınızdan emin olun. Çoğu bitkinin farklı sulama programlarına ihtiyacı vardır ve her bitkiye uyan bir program yoktur."
MUSLUK SUYU KULLANMAK
Uzmanlara göre musluk suyu kullanışlı olabilir, ancak bitkiler için en uygun seçim değil. Damıtılmış, sodyum içermeyen su kullanmanız önerilir. Çünkü tuz birikmesi neredeyse tüm ev bitkileri için zehirlidir. Bu bitkinizi canlandıracak kolay bir değişimdir.
GÜBRE KULLANMAMAK
Bu adım genellikle gözden kaçar çünkü bunu sık sık yapılması gerekmez, ancak bitkilerinizi gübrelemeyi unutmayın. Bitkilerinizi gübrelemek için birkaç ayda bir hatırlayabilmeniz için bir hatırlatıcı ayarlatailirsiniz.Belirli bitkinizi ne sıklıkla gübreleyeceğinizden emin değilseniz, önerilere bakabilirsiniz. Birçok ev bitkisinin kış aylarında gübrelenmemesi gerektiğini unutmayın.
GÜNEŞ IŞIĞININ YÖNÜNÜ AYARLAMAMAK
Evinizde ışığın hangi yönden geldiğini anlamak çok önemlidir. Bu aynı zamanda bitkinizi hangi odaya koyacağınızı da belirleyebilir. Bu, gerçekten çok fark yaratacaktır. Güneydoğu güneş ışığı, kuzeybatı kadar güçlü değildir. Bu nedenle günün hangi saatinde güneşin nereden geldiğini bilmeniz önemlidir.
SABIRSIZ OLMAK
Yeterince hızlı büyümediğini düşündüğünüz için hayal kırıklığına uğrayabilir veya bir bitkiden vazgeçebilirsiniz. Ancak uzmanlara göre çok erken pes ediyor olabilirsiniz. Bazen, belirli bir alan için belirli bir boyutta kalmasını istediğiniz bir bitkiyi seçersiniz, ancak bitki bir yıl içinde hızla büyüyebilir. Ancak bazıları ise o kadar yavaş büyür ki, boşluğu umduğunuz kadar hızlı doldurmayabilirler.
NEM DÜZEYİNİ GÖRMEZDEN GELMEK
Nemin minimum olduğu kuru veya çöl benzeri iklimlerde yaşayanlar, bitki bakarken alırken nem seviyelerini göz önünde bulundurmalıdır. Evinizdeki nem seviyeleri, özellikle tropikal kökenleri varsa, bitkinizin uzun vadeli sağlığını etkileyecektir.
SAKSIYI DEĞİŞTİRMEMEK
Bir bitkinin yaşlandıkça veya büyüdükçe saksısını değiştirmemek büyük bir hata olabilir. Zamanla aşındığı için toprak kötü yaşlanır. Su toprağı da etkileyebilir. Bir bitkiyi çok küçük bir saksıda tutarsanız, köklere bağlı hale gelebilir, yani köklerde yer kalmaz.
YAPRAKLARIN TOZUNU ALMAYI UNUTMAK
Bitkilerin tozunu almak çoğu zaman zor olsa da, büyümeyi en üst düzeye çıkarmak için yaprakları temiz tutmanın çok önemlidir. Toz, güneş ışığının yapraklara ulaşmasını engelleyebilir, bu da yeşil bitkilerin karbondioksit ve sudan gıdaları sentezlemek için güneş ışığını kullandığı süreç olan fotosentezi yavaşlatır.
BİTKİYİ KLİMANIN VEYA ISITININ ÜZERİNE YERLEŞTİRMEK
Bitkileri klimanızın veya ısıtıcınızın üzerinde tutuyorsanız, onları farklı bir yere alın Bitkiler canlılardır. Sıcaklık, özellikle bir bitkinin kökeni sıcak veya soğuk bir iklimdeyse, sağlıklarını etkiler. Onları donacak veya ölümüne yakacak bir yerde tutmak solmalarına neden olacaktır.