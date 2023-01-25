Bitmek bilmeyen ütüden kurtulacaksınız! İşte tek fısla kırışıklıkları çözen sprey…

Bir ütüyü çalıştırmak, saatler boyunca ütü işleminin bitmesi için uğraşmak, herkesin ilk kaçtığı ev işlerinin başından geliyor. Uzmanlara göre ise; ütü kullanmadan da kırışık olmayan kıyafetler giyebilirsiniz. İşte yöntemi…
EV YAPIMI KIRIŞIKLIK GİDERİCİ SPREY
200ml su ve 10ml yumuşatıcıyı bir sprey şişesinde karıştırmanız yeterli. Bir sallayın ve üstünüzü lekelemeyeceğinden emin olmak için önce küçük, zararsız bir kumaş parçasına püskürterek test etmeniz önemli. Kırışıklıkların üzerine püskürtün ve bu kırışık görünümünü gidermek için gerin. Karışımı üst katman nemli olana kadar uygulayın, ardından ütülemeye gerek kalmadan kırışmayan giysiler için kuruması için asın.
BANYO YAPARKEN KIYAFETLERİ BERABERİNİZDE GÖTÜRÜN
Uzmanlar, duş veya banyo esnasında sonrasında giyeceğiniz kıyafetleri banyoya asmanızı öneriyor. Sebebi ise; nemli ve sıcak ortamın, kumaşlardaki liflerin yumuşamasını sağlayarak kırışıkları da ortadan kaldırabilmesi. Bu noktada önemli olan; banyoda ıslanmayacak ama nemli kalabilecekleri bir nokta tespiti yapabilmek. Banyodan sonra birkaç dakika boyunca dışarıda da bekleterek neminin giderilmesini bekleyebilirsiniz.
HAVLULARI KULLANIN
Narin kumaşları ütülemeden kırışıklıkları açmanın en iyi yöntemlerinden biri; kırışmış giysinizi düz bir yüzeye koyduktan sonra üzerine nemli havlu yerleştirmek.
Bu sayede kırışıklıkları ortadan kaldırmak için havlunun nemi, narin kumaş parçasının liflerini daha nazikçe acaktır. Bu biraz daha vakit alan bir yöntem olsa da etkili ve zararsız ipuçlarından biri.