Bitmek bilmeyen ütüden kurtulacaksınız! İşte tek fısla kırışıklıkları çözen sprey…

Ütü yapmak, hemen herkes için en sevilmeyen işlerden biri. Zaman almasının yanı sıra parça sayısı arttıkça içinden çıkılmaz bir hale gelen ütü sürecinden kurtulmak için birkaç ipucu bulunuyor. Hem zaman hem de iş tasarrufu yapmanızı sağlayacak bu ipuçları sizler için kurtarıcı olacak.

Giriş Tarihi: 25.01.2023 09:47 PAYLAŞ ABONE OL

Bir ütüyü çalıştırmak, saatler boyunca ütü işleminin bitmesi için uğraşmak, herkesin ilk kaçtığı ev işlerinin başından geliyor. Uzmanlara göre ise; ütü kullanmadan da kırışık olmayan kıyafetler giyebilirsiniz. İşte yöntemi…

EV YAPIMI KIRIŞIKLIK GİDERİCİ SPREY 200ml su ve 10ml yumuşatıcıyı bir sprey şişesinde karıştırmanız yeterli. Bir sallayın ve üstünüzü lekelemeyeceğinden emin olmak için önce küçük, zararsız bir kumaş parçasına püskürterek test etmeniz önemli. Kırışıklıkların üzerine püskürtün ve bu kırışık görünümünü gidermek için gerin. Karışımı üst katman nemli olana kadar uygulayın, ardından ütülemeye gerek kalmadan kırışmayan giysiler için kuruması için asın.