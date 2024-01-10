Bolu'nun doğal güzelliğini görmek isteyenler akın ediyor!

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, geçen yıl Yedigöller Milli Parkı'nı 207 bin 824, Abant Gölü Milli Parkı'nı 571 bin 162 ve Gölcük Tabiat Parkı'nı ise 488 bin 610 kişi ziyaret etti.

2022'YE GÖRE YÜZDE 10 ARTTI

Bolu'nun doğal güzelliklerini geçen yıl ziyaret edenlerin sayısı 1 milyon 267 bin 596'a ulaşarak 2022'ye göre yüzde 10 arttı.

Tabiat ve milli parkları ziyaret eden yerli ve yabancı tatilciler, doğayla iç içe yürüyüş ve belirlenen alanlarda piknik yaparak vakit geçirdi.

Ziyaretçi sayısının bu yıl ise 1,5 milyon kişiye ulaşması bekleniyor.