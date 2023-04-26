Börülce Dondurucuda Nasıl Saklanır? Börülce Dondurucuya Çiğ Konur Mu, Kaç Gün Muhafaza Edilir?

Ege ve Akdeniz bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen börülce dondurucuda nasıl saklanır sorusuna verilecek en iyi yanıt, haşlama ve şoklamadır. Börülce dondurucuya çiğ konur mu diye düşünenler, bu sebzeyi bir hafta boyunca buzdolabında muhafaza edebilirler. Taze börülce nasıl saklanır diye araştıranlar için iki farklı yol vardır. Haşlanmış börülce dolapta kaç gün saklanır? Şoklanmış olarak difrizde ne kadar süre ile saklanabilir? İşte detaylar...

Börülce Dondurucuda Nasıl Saklanır?

Baklagiller ailesinden bir sebze olan börülce, Ege ve Akdeniz mutfağında yaygın olarak kullanılır. Tek başına yemeği yapılırken, aynı zamanda salatalarda ve değişik tariflerde yer alır. Sıcak iklimlerden hoşlanan bir sebze olduğu için dünyada en çok Afrika ile Güney Asya'da yetiştirilir.

Sırasıyla, A, B, C, E ve K vitaminleri ile sağlık açısından çok yararlıdır. Demir, fosfor, bakır, manganez, folat ve çinko gibi mineralleri ile de başta hamileler olmak üzere herkes için faydalıdır. Bağırsak sağlığını düzenlemeye çalışırken, demir eksikliği ile mücadelede de oldukça etkilidir. Börülceleri taze bir şekilde aylar boyunca buzdolabında saklamayı düşünenler için ise şu adımları izlemek önemlidir.

Börülceleri birkaç gün içinde tüketecekseniz, sebzelikte 1 hafta boyunca saklayabilirsiniz.

Eğer aylarca muhafaza etmeyi düşünüyorsanız bunun için şoklama yapmanız gerekir.

Börülceleri temizlemek için tek tek ayıklayın ve yıkayın.

Bir tencerede su kaynatın ve suyun içine börülceleri aktarın.

3 dakika haşladıktan sonra bir süzgeç ile börülceleri çıkartın ve buzlu suyla dolu kabın içine alın.

2 dakika buzlu suda beklettikten sonra çıkarın ve kurumaları için bir süre bekleyin.

Daha sonra sebzeleri porsiyonlara bölün, buzdolabı poşetlerine koyun ve ağızlarını sıkıca kapatın.

Poşetleri buzluğa kaldırın.

Bu şekilde 10 aya kadar dayanmaları mümkündür.

Kurutulmuş Börülce Nasıl Muhafaza Edilir?

Tıpkı diğer bakliyatlarda olduğu gibi kuru börülceyi saklamak da oldukça kolaydır.

Kurutulmuş börülceleri, vakumlu kapakları olan kavanozlara doldurun.

Hava almaması için kapağını iyice kapatın.

Nemli ve sıcak olmayan bir ortamda aylar boyunca muhafaza edebilirsiniz.