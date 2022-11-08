Bozulan fermuarları saniyeler içinde düzeltme tüyosu! İhtiyacınız olan tek şey…

Fermuarlar genellikle gevşer ve düşer çünkü fermuarı ne kadar çok çekerseniz, kilitleme mekanizmasını yerinden kaldırma şansınız o kadar artar. Fermuarlar ayrıca esnemeye ve bükülmeye başlayabilir ve bir fermuarın tutamayacağı yerde gevşeklik yaratabilir.