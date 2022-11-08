Bozulan fermuarları saniyeler içinde düzeltme tüyosu! İhtiyacınız olan tek şey…

Fermuarlar genellikle gevşer ve düşer çünkü fermuarı ne kadar çok çekerseniz, kilitleme mekanizmasını yerinden kaldırma şansınız o kadar artar. Fermuarlar ayrıca esnemeye ve bükülmeye başlayabilir ve bir fermuarın tutamayacağı yerde gevşeklik yaratabilir.
Bu olduğunda, güvenilir, güçlü tutunan bir saç spreyi almanın zamanı gelmiş demektir.
Fermuarınızın düşmesini önlemek için kapatın ve fermuar dişlerinin son santimine kadar saç spreyi sıkın. Saç spreyi birikip yapıştırıcı görevi görerek fermuarı gün boyu yerinde tutar.
Bu geçici tüyoyu, elbette, pantolonu her yıkadığınızda veya yapışkanlığın bir kez yıprandığını her fark ettiğinizde tekrarlanmalıdır.
Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli şey; bu çözümü sürekli olarak değil yalnızca anı kurtarmak için yapıldığının farkında olmaktır. Sık kullanımında fermuar mekanizmasını tamamen bozabilir veya işlemez hale getirebilirsiniz.
Ani ortaya çıkan bu sorunu çözdükten sonra yeni fermuar seçimini yapıp, kısa sürede değiştirme işlemini gerçekleştirmeyi unutmamak oldukça önemli.