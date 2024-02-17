Bu alanları asla karbonatla temizlemeyin! Faydadan çok zarar veriyor…

KARBONATLA TEMİZLEMEDEN ÖNCE

Karbonat, zor lekeleri temizlerken ve çıkarırken harikalar yaratabilir. Bu ürünün ne zaman kullanılacağını ve bir malzemeye veya yüzeye ne zaman zarar vereceğini bilmek önemlidir. Karbonat çok yönlü bir temizleyici olsa da aşındırıcılığına dikkat etmek çok önemlidir. O nedenle her zaman önce küçük, göze çarpmayan bir alanda test edin ve şüpheniz varsa, belirli yüzeyler için üreticinin yönergelerine bakmanız önerilir. Temizlemek için karbonat kullandığınızda da mutlaka daha sonra da alanı silin.