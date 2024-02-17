Bu alanları asla karbonatla temizlemeyin! Faydadan çok zarar veriyor…

Küvetinize, mutfak tezgahınıza, ahşap masalarınıza veya zeminlerinize karbonat kullanmadan önce, hangi yüzeylerin karbonat kullanımı için güvenli olduğunu bilmek önemlidir. Bazı yüzeylere veya malzemelere karbonat uygulamak bozulmasına, çizilmesine veya parlaklığını kaybetmesine neden olabilir. Uzmanlar, "Karbonat kullanmadan önce, bunun doğru temizlik çözümü olup olmadığına ve yüzey için güvenli olup olmadığına dikkat etmek önemlidir" diyor.
BAKIRLAR
Alüminyum gibi bakır tencere ve tavaların da uzun süre dayanmasını istiyorsanız karbonat kullanılmamalıdır. Temizlik konusunda uzman Rhonda Wilson, "Karbonat bakırla reaksiyona girebilir ve bakırın daha hızlı kararmasına neden olabilir" diyor.
CAM BARDAKLAR
Karbonat ve cam iyi bir ikili değildir. Bu bileşiği pencereler, cam eşyalar veya cam ocaklar dahil herhangi bir cam yüzeyde kullanmanız önerilmez. Aksi takdirde bunlara zarar verme riski vardır. Karbonat aşındırıcı olabilir ve potansiyel olarak cam yüzeylerde çiziklere neden olabilir. Bu çizikleri ilk başta görmek zor olsa da, zamanla daha büyük hasarlara yol açabilirler ve çiziğin küçük oyuklarında kir ve pislik birikmesine neden olabilirler.
DERİ EŞYALAR
Kanepe, koltuk, kemer veya ceket gibi temizlemek istediğiniz bir deri varsa karbonat kullanmanız önerilmez. Deri, malzemeyi esnek tutan doğal yağlara sahiptir. Eğer bu yağlar soyulursa deri çatlamaya başlayabilir ve esnekliğini kaybedebilir.
MERMER YÜZEYLER
Mutfağınızda veya banyonuzda mermer tezgahlar mı var? Temizleyici olarak karbonat kullanmaktan uzak durun. Bu mermerin parlaklığını kaybetmesine veya kalıcı çiziklere neden olabilir. Karbonat hafif bir eksfoliyanttır ve mermer üzerindeki koruyucu kaplamayı parçalayarak mermerin donuk veya sisli görünmesine neden olabilir. Ayrıca görünür çizikler de bırakabilir.
BOYALI YÜZEYLER
Duvar veya boyalı sandalye gibi boyalı yüzeyler karbonatla temizlenmemelidir. Sodyum bikarbonatın boyada çentik veya çizik oluşturma veya pürüzsüz yüzeyi etkileme riski vardır.
KARBONATLA TEMİZLEMEDEN ÖNCE
Karbonat, zor lekeleri temizlerken ve çıkarırken harikalar yaratabilir. Bu ürünün ne zaman kullanılacağını ve bir malzemeye veya yüzeye ne zaman zarar vereceğini bilmek önemlidir. Karbonat çok yönlü bir temizleyici olsa da aşındırıcılığına dikkat etmek çok önemlidir. O nedenle her zaman önce küçük, göze çarpmayan bir alanda test edin ve şüpheniz varsa, belirli yüzeyler için üreticinin yönergelerine bakmanız önerilir. Temizlemek için karbonat kullandığınızda da mutlaka daha sonra da alanı silin.