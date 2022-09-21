Bu anı daha önce yaşamıştım! Dejavu nedir?

Eski bir filozof olan St. Augustine, ilk olarak MS 400'de dejavu kavramından "yanlış hatıralar" olarak bahsetti, ancak dejavu terimini terimini ilk kullanan Fransız filozof Emile Boirac oldu. Bilim dünyası, onu Societe Medico-Psychologique'in bir toplantısında kullanmayı öneren bir nörolog olan FL Arnaud'dandı.

HAFIZA YANILMASI

Yapılan araştırmalar, dejavunun doktorların epilepsiyi teşhis etmesine yardımcı olan bir işaret olduğunu gösterdi, ancak daha yakın tarihli araştırmalar bunun bir algı veya hafıza yanılması olabileceğini gösterdi. Bilim insanları, sürekli olarak dejavu nöbetleri geçiren insanları inceledi. Bu sorunun aslında beyinde temporal lob adı verilen, bölge ile bağlantılı olduğunu söylüyor. Buradaki sinir bağlantılarında olmaması gereken bir anda, ateşleme olduğunda sahte bir anı ve yaşanmışlık hissi ortaya çıkıyor. 2004 yılında yapılan bir araştırmaya göre, her 3 insandan 2 tanesi ömründe en az 1 defa dejavu gördüğünü açıkladı. Ayrıca bazı epilepsi hastalarının kriz geçirmeden önce Dejavu hissi yaşamış olmaları diğer ilginç tespittir. Yani dejavu'nun, aslında hatırlanan veya yeni oluşturulan bir anıda, meydana gelen ve yeniden yaşanmışlık hissi uyandıran bir hafıza hatası olarak görülmektedir.

Beyni sağlıklı olan kişilerde ve nörolojik rahatsızlıkları olan kişilerde gerçek dejavu hissi aynı olsa da, bu tiplerin her birinde beyinde farklı şeyler oluyor. Bunu daha düzenli olarak deneyimleyenler, yaşamayanlara göre daha az gri madde gösterirler. Gri madde beynin en dış tabakasıdır ve hareket, hafıza ve duyguların kontrolünden sorumludur. Tipik olarak, bir beyinde ne kadar gri madde varsa, o kadar etkilidir.

Nörolojik rahatsızlıkları olanlarda, beynin üç bölümü etkilenir: hipokampus, parahipokampal girus ve temporal neokorteks anıların oluşturulması ve saklanmasıyla ilişkili alanlar oluyor. Epilepsi ve dejavu olanlar için, hafıza devrelerinde değişiklikler gözlemlenirken, bu arada dejavu yaşayan "sağlıklı" bireylerde duygusal devrelerde değişiklikler görülür. Dejavunun, hafıza işlemeyi, özellikle görsel anıları yöneten medial temporal lob içindeki anormal sinyalleşme olduğu düşünülmektedir.

Sağlıklı bir beyne sahip olanlardan daha fazla déjà vu yaşayabilecek durumlar şunlardır: