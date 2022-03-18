Bu belirtiler farklı! Daha önce hiç duymadığınız hamilelik semptomları

Hamilelikte çok bilinen birçok semptom bulunsa da genele oranla daha az görülen ve oldukça şaşırtıcı bazı hamilelikler de ortaya çıkabilir. Herkesin bildiği regl olmama, mide bulantısı veya baş dönmesi gibi belirtilerin dışında oldukça farklı semptomlar da kendini gösterebilir. İşte o belirtiler…

KANAYAN DİŞ ETLERİ





Hormonal değişiklikler, diş etlerinize ekstra kan akışına neden olur ve ağız sağlığınızı da daha hassas hale getirir. Bu nedenle her gün yumuşak bir fırça günde iki kez dişlerinizi fırçalamanızın yanı sıra sık sık diş hekimine gitmeyi unutmayın.

SES TONUNDA DEĞİŞİKLİKLER





Bazı hamile kadınların ilk üç aylık dönemlerinde seslerinde değişiklik ortaya çıkabilir. Biraz daha baskın ve hatta birkaç oktav daha düşük bir ses tonu oluşabilir. Bu durum, hamilelik sırasında östrojen progesterondaki değişikliklerden kaynaklanır. Hormonal değişiklikler, ses tellerinizde şişmeye neden olurak konuşurken daha farklı bir ses tonuna sahip olduğunuzu fark ettirebilir.

KALÇADA AĞRI HİSSİ

Özellikle üçüncü trimesterda çok daha sık görülen bu ağrı, vücudunuzu doğuma hazırlayan hormonlar sebebiyle ortaya çıkabilir. Relaksin adı verilen bu hormon, doğum sırasında bebeğin çıkışına yardımcı olmak için eklemlerin yapısını yumuşatırken kalçalarda genişlemeyi sağlar. Bacakların arasına yastık koyarak uyuyun ve uyurken bacak bacak üstüne atmaktan kaçının. Çeşitli esneme hareketi ve yüzme de daha iyi hissettirebilirler.

TERLEME





Terleme her ne kadar vücudun ısı düzeyini dengede tutmak için en doğal süreçlerden biri. Fakat hamilelik döneminde vücutta pompalanan ekstra kan, ciltte ısınmaya neden olduğu için daha fazla terlemeye neden olur.Karın, yüz ve hatta bacaklarınızda da hissedebileceğiniz bu durum, hamilelikten kaynaklanıyor olabilir.