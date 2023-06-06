Bu canlılar yüzümüzde yaşıyor! Gözle görülmeyen böceklerin ortaya çıkmasının asıl sebebi...

Dermatolog olan Dr. Scott Walter kısa süre önce herkesin yüzünde yaşayabilen Demodex akarları adı verilen ufacık, minik böceklerden bahsettiği bir video paylaştı. Dr. Walter, "Ve aslında bu canlılar uzaktan da olsa keneler ve örümceklerle akraba, çünkü aynı zamanda sekiz bacağı var, ama yüzümüzün gözeneklerinde yaşamayı ve ürettiğimiz sebumu veya yağı yemeyi seviyor," diye açıkladı.

Giriş Tarihi: 06.06.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 10:49 PAYLAŞ ABONE OL

Uzmanlara göre mikroskobik böcekler, kaşlar ve kirpikler dahil olmak üzere kıl köklerinin yanı sıra kulak gibi bölgelerde ve çevresinde yaşıyor. Kontrol altında tutulduklarında da herhangi bir soruna yol açmıyorlar.





Bununla birlikte, Ulusal Sağlık Enstitüleri, insanların günde iki kez sabun olmayan bir temizleyici ile yüzlerini yıkayarak, yağ bazlı temizleyicilerden ve yağlı makyajdan kaçınarak ve ölü deri hücrelerden arınmak için ara sıra peeling yaparak akarları kontrol altında tutmalarını önermektedir.