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Bu canlılar yüzümüzde yaşıyor! Gözle görülmeyen böceklerin ortaya çıkmasının asıl sebebi...

Dermatolog olan Dr. Scott Walter kısa süre önce herkesin yüzünde yaşayabilen Demodex akarları adı verilen ufacık, minik böceklerden bahsettiği bir video paylaştı. Dr. Walter, "Ve aslında bu canlılar uzaktan da olsa keneler ve örümceklerle akraba, çünkü aynı zamanda sekiz bacağı var, ama yüzümüzün gözeneklerinde yaşamayı ve ürettiğimiz sebumu veya yağı yemeyi seviyor," diye açıkladı.

Giriş Tarihi: 06.06.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 10:49
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Bu canlılar yüzümüzde yaşıyor! Gözle görülmeyen böceklerin ortaya çıkmasının asıl sebebi...

Uzmanlara göre mikroskobik böcekler, kaşlar ve kirpikler dahil olmak üzere kıl köklerinin yanı sıra kulak gibi bölgelerde ve çevresinde yaşıyor. Kontrol altında tutulduklarında da herhangi bir soruna yol açmıyorlar.



Bununla birlikte, Ulusal Sağlık Enstitüleri, insanların günde iki kez sabun olmayan bir temizleyici ile yüzlerini yıkayarak, yağ bazlı temizleyicilerden ve yağlı makyajdan kaçınarak ve ölü deri hücrelerden arınmak için ara sıra peeling yaparak akarları kontrol altında tutmalarını önermektedir.



Ancak yüzünüzde yanma veya kaşıntı, kızarıklık, zımpara kağıdı benzeri cilt veya egzama benzeri pullanma gibi semptomlar yaşamaya başlarsanız, akarlar kontrolden çıkmış olabilir.



Tipik olarak, bu, bağışıklık sisteminin iyi çalışmamasıyla ortaya çıkmaktadır. Akarların aşırı büyümesi tipik olarak keneleri ve akarları öldüren bir böcek ilacı içeren kremler, jeller, losyonlar veya yıkamalarla tedavi edilir.



Dr. Walter, "Bu akarların yalnızca rosacea veya şiddetli folikülit gibi şeylere sahip olduğunuzda tedavi etmeniz gerekir" diye açıkladı. Çok fazla akar da demodikoz adı verilen bir duruma neden olabilir, ancak bu oldukça nadirdir.



Rozasea gibi cilt rahatsızlıkları olan veya kemoterapi alan veya yüzlerinde kaşıntı giderici kremler kullanan kişilerin demodikoza yakalanma olasılığı daha yüksektir.

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